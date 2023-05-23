Перевод Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформу «Гостех» переносится с 1 июля 2023 г. на 1 июля 2024 г. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном Минцифры на сайте нормативных правовых актов 22 мая. Речь идет о системе, обеспечивающей работу Единого портала госуслуг (ЕПГУ). Изменение даты ввода в эксплуатацию ФГИС ПГС связано с тем, что «ряд мероприятий не реализованы в срок, что тянет за собой откладывание сроков», говорится в документе. ФГИС ПГС нужна для создания и настройки процессов предоставления госуслуг в электронной форме, пояснил представитель Минцифры. ФГИС ПГС была включена в состав инфраструктуры электронного правительства в конце июня 2022 г., а официальное ее создание по госконтракту между Минцифры и «Ростелекомом» осуществлялось в период с октября по декабрь 2022 г. Стоимость двух контрактов составила почти 600 млн руб. Согласно указу президента, все федераль­ные госинформсистемы (ГИС) должны создаваться на базе «Гостеха» с 1 апреля 2023 г., а региональные перейдут на новый порядок с 1 января 2024 г.

Необходимость создания платформы «Гостех» была связана с высокой долей иностранного ПО в госсистемах: еще в 2021 г. в отдельных классах ПО, используемых в ГИС, иностранные продукты составляли больше половины. Такую статистику в своем выступлении приводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на январском брифинге по итогам реализации национальной программы «Цифровая экономика». В России около 4000 ГИС, в которых использованы иностранные компоненты ПО или оборудования, следовало из материалов к выступлению вице-премьера. Из них федеральных 747, а 3816 имеют региональное значение. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 250 млрд руб. Поскольку «Госуслуги» – это главная IT-система страны, ее никто не будет переводить на сырой продукт, каким в текущий момент является «Гостех», объясняет возможную причину переноса сроков директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. По его словам, на «Гостех» ведомства переводят самые несущественные ресурсы либо осуществляют переход под сильным административным давлением руководства правительства. «Никакого «Гостеха» нет, есть Platform V от Сбербанка (в основу «Гостеха» легла цифровая облачная платформа Platform V от «Сбертеха». – «Ведомости»), слабо применимая в госсекторе, требующая дорогих команд программистов и довольно экзотическая по техническому стеку», – считает Бегтин.