Крупный экосистемный IT в России активно развивает рекламный бизнес на фоне челленджей в старых и новых направлениях: одни бизнес-подразделения теряют доходность, другие требуют инвестиций, а реклама приносит деньги.
Выручка МТС за первый квартал 2023 года выросла на 6%. Большую часть выручки по-прежнему обеспечивают услуги связи, но абонентская база снизилась с 80 млн до 79,8 млн человек. На заметные 23,2% сократились продажи телефонов и аксессуаров.
При этом чистая прибыль по итогам квартала увеличилась более чем в три раза — до 12,7 млрд руб. Драйвером роста стало увеличение доходов от финансовых рекламных, телекоммуникационных и медиасервисов, говорится в финансовом отчёте. За квартал МТС купила рекламную платформу Segmento у АФК «Система» и 67% платформы Buzzoola.
Сама компания оказалась на пятом месте в рейтинге крупнейших рекламодателей по версии sostav.ru.
Тем временем "СберМаркет" рассказывает прессе об успехах Ads Platform:
В первом квартале 2023 года «СберМаркет» увеличил оборот собственной рекламной платформы Ads Platform в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Sostav в компании.
Развитие рекламной платформы помогло увеличить оборот сервиса. За первый квартал текущего года он составил 33,5 млрд руб. На финансовый результат повлияли также «усиление регионального присутствия и фокуса на развитии перспективных моделей бизнеса и операционных моделей».
В декабре 2022 года «СберМаркет» перезапустил рекламную платформу Ads Platform. На площадке стало больше рекламных мест, а также появились новые форматы, что увеличило количество показов рекламы на 150%. Кроме того, в ряде инструментов были введены сегменты для таргетинга и оплата по CPM-модели за каждые 1 тыс. показов. Модель возможна для оплаты практически всех рекламных форматов, отметили в компании.
Среди нововведений: реклама в области дозаказа: предложение добавить товары в корзину или в уже оформленный заказ; баннер вместо карточки товара в каталоге: яркий баннер в каталоге на месте продукта.
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