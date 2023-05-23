Крупный экосистемный IT в России активно развивает рекламный бизнес на фоне челленджей в старых и новых направлениях: одни бизнес-подразделения теряют доходность, другие требуют инвестиций, а реклама приносит деньги.

Выручка МТС за первый квартал 2023 года выросла на 6%. Большую часть выручки по-прежнему обеспечивают услуги связи, но абонентская база снизилась с 80 млн до 79,8 млн человек. На заметные 23,2% сократились продажи телефонов и аксессуаров.

При этом чистая прибыль по итогам квартала увеличилась более чем в три раза — до 12,7 млрд руб. Драйвером роста стало увеличение доходов от финансовых рекламных, телекоммуникационных и медиасервисов, говорится в финансовом отчёте. За квартал МТС купила рекламную платформу Segmento у АФК «Система» и 67% платформы Buzzoola.

Сама компания оказалась на пятом месте в рейтинге крупнейших рекламодателей по версии sostav.ru.

Тем временем "СберМаркет" рассказывает прессе об успехах Ads Platform: