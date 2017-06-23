Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что практически каждый день РКН направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации, но мессенджер игнорирует ведомство. 16 мая в ответ на вопрос RNS в Telegram пообещали: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда». Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский 16 мая назвал публикации об просьбах РКН слухами: «Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ». Но теперь глава РКН опроверг пресс-секретаря — обращения были. В следующих планах ведомства — блокировка доступа к Telegram при прямом доступе через российских провайдеров, сообщил Александр Жаров:

Добрый день!

Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны.

Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.

Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа.

Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации.

В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения.

Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство!

Выбор за вами.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.