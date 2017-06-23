Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что практически каждый день РКН направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации, но мессенджер игнорирует ведомство. 16 мая в ответ на вопрос RNS в Telegram пообещали: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда». Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский 16 мая назвал публикации об просьбах РКН слухами: «Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ». Но теперь глава РКН опроверг пресс-секретаря — обращения были. В следующих планах ведомства — блокировка доступа к Telegram при прямом доступе через российских провайдеров, сообщил Александр Жаров:
Добрый день!
Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны.
Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.
Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа.
Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации.
В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения.
Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.
Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство!
Выбор за вами.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
31 июля 2014 года Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что «организаторы распространения информации» (на практике это соцсети, мессенджеры, сайты со встроенными чатами
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По письму видно, что предлагается компромиссный вариант — просто запишитесь в список, и от вас (пока?) отстанут. И Роскомнадзор сохранит лицо, и по факту на сервис пока (?) никакого фактического влияния сам факт записи не окажет.
Компромисс это потому, что само нахождение в списке — это только один из многочисленных пунктов статьи 10.1 закона 149-ФЗ. По-хорошему-то там надо и хранение в Россию переносить, и включать «содействие», а с шифрованием вообще вопрос пока в праприменительном вакууме. Но ничего из этого, как следует из письма, от Телеграма не требуется. Просто добавиться в список. Правда, хитрую оговорку («Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации»), оставили, на всякий случай — все ж не письмо на деревню дедушке, а уровень государственный.
Но тут уже встает вопрос пиара или «сохранения лица» Телеграма. Пойдут на компромисс или нет. Могут и согласиться, выпустив разъяснение — из заботы о пользователях мы решили все же записаться, но это все равно ни на что не влияет (и это, судя по всему, пока так и есть). Но могут и продолжать подерживать имидж бунтаря и пойдут на принцип.
Тогда главный вопрос у меня — а на что с Телеграма передут сами чиновники-то, в том числе, и «профильных» ведомств? VPN массово поставят себе или тема Госмессенджера получит экстренное ускорение?
>предлагается компромиссный вариант — просто запишитесь в список, и от вас (пока?) отстанут.
Это слабость нашей политической системы, вместо того что бы требовать и наказывать тех кто требования не выполняет мы с ними сюсюкаемся, ну пожалуйста ну исполни наш закон, ну будь любезен, тьфу блин, нет слов, одни эмоции.
>Но тут уже встает вопрос пиара или «сохранения лица» Телеграма.
О каком лице вы говорите когда глава европолиции открыто говорит что телеграмм с ними начал сотрудничать, правда не так плотно как другие, но НАЧАЛ!
>а на что с Телеграма передут сами чиновники-то, в том числе, и «профильных» ведомств?
Гос. мессенджер уже не просится, а требуется, у меня есть знакомая девочка которая на высоком посту в прокуратуре работает, я как то увидел как она документы важные вотсапом пересылает, я ей говорю ты что делаешь то?
Это же американская компания, серверы в сша, а ты доки важные пересылаешь, как минимум можешь работу потерять, в общем нагнал на нее жути и вроде она так не делает больше, но факт остается фактом, в прокуратуре все пользуются вотсапом и важные доки через него шлют друг другу, хотя есть инструкции ведомственные с запретом на это.