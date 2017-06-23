Periscope запустил собственный инструмент пожертвований для стримеров. Компания ввела новый тип лайков — Super Hearts. Их можно будет поставить только во время трансляции, при этом лайки будут появляться в окне трансляции и будут видны остальным пользователям.

Пакет из 30 супер-лайков будет стоить $0,99. По данным TechCrunch, 70% от средств, поступивших в адрес трансляции, будут перечислены на счет ведущегоо трансляцию пользователя, остальные 30% составит комиссия Periscope. При этом вывести деньги со счета стримеры смогут только при накоплении на счету более $175.

Пожертвования являются основным каналом заработка стримеров в сервисе Twitch, в 2015 году по данным SuperData Research объемы пожертвований в сервисе составили $890 млн. YouTube предлагает авторам видео комбинированную модель монетизации — доходы от рекламы, которые начисляются за количество просмотров и доход от пожертвований, которые, в частности, позволяют пользователю размещать свои комментарии к видео в более выигрышном месте. Сейчас большинство стримеров ведут трансляции одновременно в Twitch и YouTube. Возможно, Periscope претендует на то, чтобы стать третьим в этом списке.