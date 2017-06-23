Ru-Center, входящий в медиахолдинг РБК, проиграл суд своему бывшему гендиректору Александру Панову, сообщило RNS. Ru-Center утверждал, что в 2012 году Панов провёл сделку с признаками вывода 20,26 млн рублей на фирму-однодневку, что не нашло подтверждения в глазах арбитражного суда. «Однодневка» работала со структурами РБК пять лет, обороты сторон составили полмиллиарда рублей, рассказал Панов. Отстоявший свою позицию ответчик заявил, что рассматривал иск РКБ, как попытку «оказать давление на потерпевшего по уголовному делу». Панов спорит с РБК о праве собственности на доли в компании «Байт-Телеком» и этот спор не завершён.

В 2016 году выяснилось, что Генпрокуратура начала проверку по сообщению о лишении долей миноритарных акционеров компании ЗАО «Байт-Телеком», до 2014 года входившей в группу РБК. В октябре того же 2014 года Панов узнал, что ему больше не принадлежит доля в «Байт-Телекоме» — Панов заявил, что он никому её не продавал и не передавал.

Панов ушел с поста гендиректора Ru-Center в мае 2014 года по решению акционеров компании, его обязанности перешли к Николаю Молибогу. Весной 2015 года РБК объявила, что намерена подать на Панова в суд, тогда из-за его критических высказываний в прессе относительно политики РБК на рынке хостинговых услуг. Александр Кононенко, заместитель генерального директора РБК по технологиям, в марте 2015 рассказал Roem.ru, что именно не понравилось компании в высказываниях экс-гендиректора Ru-Center. Приблизительно через год в публичную плоскость попал и спор о праве собственности. Как выяснилось, упоминавшийся годом ранее в спорных публикациях «Байт-Телеком», был одной из компаний, выполнявших сервисные функции для части бизнеса РБК. Однако ЦОД, чьим совладельцем считал себя Панов, перестал существовать де-факто — он разобран, а юрлицо «Байт-Телекома» было реорганизовано в новое. В РБК по их словам, «приняли решение отказаться от «сделанного на колене» нестабильного инфраструктурного решения и перейти на обслуживание к профессиональному поставщику услуг».

В мае 2016, по иску Александра Панова в отношении РБК, Главное следственное управление ГУ МВД возбудило уголовное дело, необходимые материалы в МВД передала Генпрокуратура.