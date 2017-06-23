Сервис по аренде жилья Airbnb собирается запустить новый сервис, ориентированный на высокобюджетных путешественников. В соотвествующем разделе сайта будут предлагаться в аренду дорогие квартриры, заранее проверенные сотрудниками Airbnb, сказали Bloomberg три источника, знакомые с планами компании.

Сервис планируется запустить в пилотном режиме на этой неделе. На первом этапе к нему подключат органиченную группу партнеров Airbnb. Желающим подключиться к сервису придется пригласть в свою квартиру инспекторов Airbnb, которые проверят качество жилья. Также в квартире должен быть обеспечен некий набор вещей, характерных для дорогих отелей — одноразовые туалетные принадлежности и т. д. Партнеры, прешедшие проверку, получают возможность вызвать бесплатного фотографа, чтобы он сделал качественные фото квартиры.

Аналитики Bloomberg говорят, что новый проект Airbnb угрожает в первую очередь крупным отельным сетям вроде Hilton и Marriott. Они уже лишились части низкобюджетных клиентов, теперь сервис аренды замахивается и на бизнес-путешественников и состоятельных туристов.