Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram.
Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive.
Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов.
Заявил лидер мессенджера Telegram Павел Дуров в день, когда Роскомнадзор в очередной раз попросил Telegram стать «организатором распространения информации» в терминах российского права («организаторы» обязаны установить ПО для доступа российских спецслужб). По плану главы Роскомнадзора, после обращения Дуров должен либо зарегистрировать мессенджер, либо смириться с блокировкой прямого доступа к Telegram у российских провайдеров.
Упомянутый Дуровом Whatsapp (собственность Facebook) — это самый популярный мессенджер, например по статистике сотовых операторов, более популярный в РФ, чем Telegram. Претензий к продукции Facebook, незарегистрированной в реестре «организаторов», РКН не выдвигает.
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