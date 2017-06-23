Государственная дума приняла в третьем чтении закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете. Такие ресурсы определены законом как «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению суда».

В случае обнаружения подобного ресурса, информация о нем направляется в Микомвязь, которая в течение суток определяет, является ли сайт копией заблокированного ресурса. Для этого будет создана специальная комиссия при министерстве. При экспертизе будут использоваться специальные методики, утвержденные правительством. Ограничение доступа к копиям пиратских сайтов может быть инициировано не только правообладателем, но и федеральным органом исполнительной власти, например Минкультом.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017 года после утверждения президентом. По данным Роскомнадзора, сейчас провайдеры ограничивают доступ к 223 сайтам, которые были замечены в многократном размещении пиратского контента