Во многих сетевых сервисах у человека требуют фото или скан паспорта для подтверждения личности - от служб знакомств до финансовых сервисов. Однако само по себе изображение нескольких страниц документа не гарантирует, что виртуальный собеседник не является мошенником, нарисовавшим паспорт в графическом редакторе. Артем Субботин, CEO CheckU рассказал «Роем!», как проверить подлинность сканов документов, которые используются для подтверждения личности через интернет.

Представьте, что вы продаете услуги, требующие подтверждения личности, например открытие трейдинговых аккаунтов, допуск к анкетам о табачных и алкогольных предпочтениях, предоставление телефонного номера, игровые ставки, выдача займов, доставка товара из-за границы и еще сотни услуг, где нужно знать, кто по ту сторону экрана.

Представили? А теперь знайте, что до 40% присланных нам на проверку сканов поддельные. Нет, это не террористы или махровые мошенники, покупающие поддельные документы, чтобы завладеть миллионами долларов. Это мать двух детей, которая наслушалась по телевизору, что на скан паспорта можно оформить кредит и вообще серьезно испортить жизнь обладателю оригинала, и вбивала в поисковик: «подделать скан паспорта». Найдя кучу ссылок на онлайн-сервисы, советы бывалых и программное обеспечение, героиня делает шаг в кроличью нору.

По нашим данным, чаще всего поддельные сканы паспортов присылают в МЛМ-компании или обменники электронных валют. Следующие по списку идут службы доставки международных отправлений, операторы IP-телефонии, брокеры. Это можно назвать «безобидным» мошенничеством, так как отправляющий подделку человек не преследуют цель завладеть деньгами, а только скрыть свои персональные данные.

Гораздо хуже, когда рисуют подделки, чтобы завладеть чужими деньгами. В этом «бизнесе» на первом месте - дейтинг. Толпы иностранных женихов находятся в постоянном поиске красивой — а главное не феминизированной — русской невесты. И мошенники этим пользуются, создавая тысячи поддельных анкет на сайтах знакомств. После того, как «западная рыбка» клюнет на красивую фотографию и втянется в онлайн-переписку, жениху предложат оплатить визу и перелет «невесты».

В подтверждение честных намерений ему даже вышлют паспорт с фотографией «любимой», вот только данные в документе будут «специально обученного человека» - дропа. Который сходит и получит 3000 – 4000 долларов, чтобы навсегда разбить сердце Джону из Оклахомы.

Смоделируем ситуацию, что к вам в руки, а точнее на ваш компьютер попал файл с изображением паспорта. Ваш визави утверждает, что это его скан и ему можно доверять, а точнее отправлять задаток за машину, которая только вас и ждет. Быстрая проверка состоит из трёх пунктов:

Размер имеет значение. Первым делом посмотрите на размер файла, если размер меньше 1 мегабайта - скорей всего документ сжимали или редактировали. Посмотрите разрешение файла, оно должно быть больше 72-200 Dpi, так как часто поддельные сканы специально делают низкого разрешения, чтобы скрыть за артефактами правки в графическом редакторе. А когда человек сам сделал фотографию своего паспорта или сканировал его, размер и разрешение избыточные. Метаданные знают всё. Следующим этапом нужно посмотреть, что указано в метаданных файла. Для этого устанавливаем софт позволяющий читать данные в формате EXIF или пользуемся онлайн-сервисом, например: этим. В первую очередь нас интересует дата создания файла и дата изменения (если оно было). Дальше смотрим на каком устройстве создавался файл, это может быть телефон, фотоаппарат или планшетный сканер и нет ли там упоминания о графическом редакторе. Есть база данных недействительных паспортов. Пользуйтесь. Не лишним будет проверить документ по списку выданных, но признанных недействительными паспортов. Но если документ в «базе недействительных паспортов не числится», это еще не гарантирует его подлинность. В поддельном паспорте могли использовать серию и номер от существующего документа.

Если все это не вызывает у вас подозрений, переходим к кроссчекингу данных паспорта, а именно к проверке информации внутри документа. Конечно, если документ прошел через руки профессионального фальсификатора, определить подделку будет чрезвычайно сложно. Но в 90% случаев подделкой сканов занимаются доморощенные любители в поисках легкого доллара. И чаще всего такие «специалисты» сыпятся на мелочах, совершая грамматические ошибки или указывая несуществующие данные.

Страницы 2 и 3, это второй главный разворот паспорта с местом выдачи, фотографией владельца и другой персональной информацией. Это основная информация, которую мы будем проверять.

Поле (1):

«Паспорт выдан» - в этом поле указывается каким паспортно-визовым подразделением выдан паспорт. Чаще всего из этого поля можно узнать, где находится выдавшее паспорт подразделение. Например, как в нашем случае: «отделом внутренних дел Октябрьского округа города Архангельска». Ниже мы сравним эту информацию с полем «код подразделения».

Что проверить: Наличие орфографических и грамматических ошибок. Паспортеры ошибаются намного реже чем те, кто подделывает документы. Вбить название отдела в поисковую систему, скорей всего будет найдете физический адрес подразделения (значит оно существует). Проверить наличие подразделения на сайте министерства внутренних дел РФ. Кстати, наименование структурного подразделения указывается в творительном падеже!

Поле (2):

«Дата выдачи» - тут указывается дата выдачи паспорта в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Что проверить: Как мы знаем в России первый паспорт выдается по достижению 14-ти летнего возраста, затем меняется в 20 и 45 лет. Соответственно вычитаем дату рождения Поле (12) из даты выдачи паспорта, если меньше 14 лет - практически 100% вероятность подделки. Также проверяем поменял ли человек паспорт по достижению 20 и 45 лет в соответствии со статьями 191, 193 главы 11 «Исчисление сроков» Гражданского кодекса, дата выдачи должна быть не раньше первого рабочего дня после достижения соответствующего возраста, получение документа до наступления соответствующего возраста или в день наступления 14, 20 и 45 лет будет считаться просроченным.

Поле (3):

«Код подразделения» - состоит из двух трехзначных цифр разделенных дефисом. Первые две цифры - это код субъекта РФ. Третья цифра обозначает уровень паспортно-визового подразделения, оформившего паспорт: в системе органа внутренних дел 1 - ПВС, МВД, ГУВД, УВД. 2 - ПВС районного (городского) отдела (управления) внутренних дел, 3 - ПВС, обслуживающее территорию городского (сельского) отделения милиции.

Следующие три цифры обозначают код, закрепляемый приказом МВД, ГУВД, УВД за конкретным паспортно-визовым подразделением.

Что проверить: Сверяем первые две цифры, обозначающие код субъекта РФ, с географическими данными из Поле (1), Например, в нашем примере «29» - это Архангельская область, в Поле (1) значится: «отделом внутренних дел Октябрьского округа города Архангельска» - что вполне соответствует. Сверяем эти же цифры с Поле (5), которое обозначает код ОКАТО/ОКТМО региона, в котором выдан паспорт. У нас там «11» - тоже Архангельская область. Для наглядности можно пользоваться таблицей.

Поле (4):

Гербовая мастичная печать - окружность диаметром 31 мм. Печать условно разделена на 4 части - внешнее кольцо, среднее кольцо, внутреннее кольцо и центральная часть. В среднем кольце указан номер и уровень паспортно-визового подразделения, выдавшего документ. До 2007 года печать была черной, после красная.

Что проверить: Сверяем номер подразделения с номером указанным в Поле (3).

Поле (5):

«Серия паспорта» (первые две цифры) - это код ОКАТО/ОКТМО региона, в котором выдан паспорт. У нас это «11» - Архангельская область.

Что проверить: Сверяем код региона по ОКАТО/ОКТМО с первыми двумя цифрами в Поле (3) «Код подразделения», используя нашу таблицу.

Поле (6):

«Серия паспорта» (вторые две цифры) - последние две цифры года выпуска паспортного бланка. В нашем случае «04» значит, что бланк был отпечатан в 2004 году.

Что проверить: В идеале дата печати бланка должна совпадать с годом выдачи паспорта Поле (2), в нашем примере совпадает. Но бывает разбег в 1-3 года в ту или иную сторону, например бланк от 2010 года, а паспорт выдан в 2008. Хотя если разница будет больше 3-х лет, стоит задуматься.

Поле (7):

«Номер паспорта» - порядковый номер паспорта состоящий из 6 цифр.

Что проверить: В данном поле проверяем количество цифр (6) и точное соответствие номеру в Поле (10).

Поле (8):

«Фотография» - изображение лица владельца паспорта. Строго анфас, мимика не должна искажать черты лица. Фотография может быть ч/б или цветной. Головной убор не допускается, но если ваши религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов, можно фотографироваться в головном уборе не скрывающим овал лица.

Что проверить: Если паспорт выдан до 2006 года, фотография должна быть ч/б, так как указ, разрешающий вклеивать цветные фотографии вышел только в декабре 2006 года. Обращайте внимание на мимику, выражение лица должно быть нейтральное, не допускается поворот лица, волосы не могут закрывать овал лица, никаких посторонних объектов в кадре. Задний фон всегда однородный. Чаще всего плохую подделку выявляют по фотографии в паспорте, поэтому уделите изучению фотографии максимум времени.

Поле (9):

«ФИО» - в данном поле указывается фамилия, имя и отчество владельца паспорта.

Что проверить: Проверять наличие грамматических ошибок, которые часто встречаются в этом поле. Иногда бывает, что у человека нет отчества, соответственно в поле будет только фамилия и имя.

Поле (10):

«Серия и номер паспорта» - то же самое, что и Поле (5), (6), (7).

Что проверить: необходимо сверить с серией и номером со страницы 2, так как часто для подделки скана паспорта используют заготовку, где забывают сменить цифры. Проверьте, чтобы шрифт и отступы серии и номера на 2 и 3 странице были одинаковыми.

Поле (11):

«Пол» - допускается использовать два сокращенных написания пола: «МУЖ.» и «ЖЕН.».

Что проверить: часто при подделке допускают ошибки и записывают пол, как «Ж» или «ЖЕНСКИЙ», либо с заглавной буквы «Женский».

Поле (12):

«Дата рождения» — информация о дате рождения берется из свидетельства о рождении, если неизвестен день рождения или месяц, допускается вместо этой даты указать «00». Например 00.11.1988. Дата рождения записывается записывается арабскими цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Что проверить: тоже самое, что и с Поле (2), проверяем возраст владельца паспорта на момент получения документа. Просроченный паспорт не является документом удостоверяющим личность.

Поле (13):

«Место рождения» - указывается в соответствии с записями свидетельстве о рождении или паспорте, подлежащем замене. Для тех кто родился в столице субъекта РФ - указывается только город (напр. г. Москва или г. Пермь) в других городах - наименование города и субъекта РФ (напр. г. Воткинск Удмуртской АССР); в остальных населенных пунктах - наименование населенного пункта, района, субъекта РФ (напр. д. Кварса, Воткинского района, Удмуртской АССР). В паспорте указывается то название населенного пункта, которое он носил в момент рождения владельца документа, например: Устинов (Ижевск), Свердловск (Екатеринбург) и т.д

Что проверить: правило очень простое: если место рождение столица региона - то будет указан только город. Если не столица но город - указывается город и субъект РФ. Если поселок, деревня, село и т.д - указывается район и субъект РФ.

Соответственно, есть над чем задуматься, когда указанно «дер. Малеевка» или даже «гор. Азов» без указания региона.

Поле (14):

«Машиносчитываемая зона» - во внутреннем паспорте РФ появилась только с 1 Июля 2011 года. Данная зона предназначена для считывания данных паспорта системами оптического распознавания символов. Состоит из двух строк, заполненных латинскими буквами, арабскими цифрами и специальным знаком-заполнителем «<», заменяющий пробел. Другие знаки и символы не допускаются. Первая строка начинается с двух букв «PN» (Passport National), далее следует «RUS» - трехбуквенный код Российской Федерации. Оставшееся место в верхней строке занимают фамилия, имя, отчество в именительном падеже. Нижняя строка начинается с трёх первых цифр серии и шести цифр номера паспорта. Далее следует контрольная цифра и указание на гражданство - заглавные буквы «RUS». Потом идет информация о дате рождения: по две цифры на год, месяц и день. Если не известны день и (или) месяц рождения, в соответствующих позициях указывается 0. Затем идет контрольная цифра и пол владельца паспорта: «F» - женский, «M» – мужской. Следующие 6 знаков – это дата истечения срока действия паспорта.

Что проверить: Машиносчитываемая зона появилась в Российских паспортах только с 1 Июля 2011 года, так что если паспорт выдан до 2011 года, данного поля там быть не должно. Посмотрите наш пример: паспорт выдан в 2004 году, а машиносчитываемая зона есть - явная подделка.

На что еще следует обратить внимание:

Паспорта выданные до 2003 - 2004 года, могут быть заполнены от руки - документ выданный в 2000 году, чаще бывает рукописным чем напечатанным на принтере.

После 2011 года встретить черно-белую фотографию в паспорте практически невозможно. Обратите внимание на подпись владельца паспорта - бывает, что в поддельных сканах там явно читается другая фамилия. Помните, что эмоции искажающие черты лица - недопустимы. Но найти «паспортную» фотографию довольно сложно и фальсификаторы, лепят то что есть. В результате с подделки на нас смотрит широко улыбающаяся девушка. Разные шрифты в документе - такое бывает и в настоящих документах, но очень редко. До середины 2007 года печать на 2-й странице паспорта ставилась черным цветом (МВД России), а после этого срока – печать стала красной (ФМС России). После 2007 года справа от фамилии появился значок «РФ» и пустая строка между полем «Личный код» и «Личная подпись». Обращайте внимание на подпись ответственного за выдачу паспорта (слева под датой выдачи). Чаще всего это заковыристая и сложная для подделки подпись. После 2007 года, подпись и красная печать стали соприкасаться.

Главное сохраняйте бдительность, анализируйте не только документ, но и ситуацию в которой он попал к вам. Обычно, мошенник сам предложит вам посмотреть свой скан, не зря же он его два часа в фотошопе делал. Если вы почувствовали неладное, попросите созвониться с вами в скайпе и посмотрите на документ вживую. Чаще всего на такую просьбу, злоумышленник найдет 1000 и одну причину, чтобы соскочить: нет камеры, не работает интернет, отдал документ на регистрацию. Еще можно попросить дополнительный документ: водительские права, военный билет, служебное удостоверение, медицинский полис (ОМС), страховое свидетельство (СНИЛС) и т.п. Подделать целый ряд документов гораздо сложнее, чем один паспорт.

Ниже я приложил реальную подделку паспорта, которая попала ко мне от австралийского жениха, попробуйте найти там хотя бы 5-6 ошибок (хотя их там больше 10).

Для проверки можно воспользоваться «паспортным калькулятором» который мы создали специально для этого материала. Введя только цифровые поля из паспорта (серия и номер, дата выдачи паспорта и т.д) вы сможете сравнить их между собой и узнать много полезной информации, например кем выдан паспорт и в каком регионе.