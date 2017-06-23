Дума приняла в первом чтении законопроект по которому сервисы, позволяющие обходить интернет-блокировку, должны сотрудничать с Роскомнадзором и как обычные провайдеры, блокировать доступ на запрещённые РФ сайты. Одновременно поисковикам будет запрещено показывать для российских пользователей ссылки на заблокированные страницы.

Перед голосованием слово получили авторы законопроекта и глава комитета ГД по информполитике Леонид Левин

Законопроект внесён в Думу 8 июня, его инициаторами были депутаты Максим Кудрявцев, бывший директор сибирского филиала «Ростелекома», а сейчас депутат от партии «Единая Россия», Николай Рыжак, депутат от партии «Справедливая Россия», который 21 год прослужил в органах КГБ, впоследствии ФСБ и МВД, и Александр Ющенко из КПРФ. Сегодня в пятницу 23 июня, до голосования по первому чтению, директор ФСБ Александр Бортников посетил правительственный час в Госдуме. Два участника встречи рассказали РБК, что Бортников попросил депутатов ускорить принятие законопроектов о о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах и об анонимайзерах.