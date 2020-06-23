В Яндексе сокращают неприоритетные направления. Рейтинг сайтов «Радар» будет обсчитывать только сайты самого Яндекса по внутренним метрикам. «Яндекс.Store» с приложениями под Android перестанет поддерживаться с 1 сентября.

В «Радаре» останется статистика по поисковикам и браузерам. Сейчас он считает, что доля визитов с Яндекса на сайты с «Метрикой» -- 60%, а с Google -- 38%. Liveinternet насчитывает на этой неделе 57,5% визитов на сайты со своим счетчиком из поиска Google, 40,5% -- из Яндекса. По браузерам данные разнятся меньше: у «Радара» 40% из Chrome, 21,6% из Я.Браузера, у Liveinternet 63% и 14% соответственно.

В апреле Яндекс.Маркет закрыл «Суперчек» -- сервис, позволявший делать покупки с телефона в оффлайновых магазинах. Товар можно было распознать камерой смартфона и оплатить в приложении. В «Маркете» тоже решили на фоне коронакризиса «сфокусировать все усилия на поддержке основных бизнесов группы компаний».

Запущенный год назад агрегатор «контента лайфстайл-тематики» «Зеркало» стал рубрикой «Культура» в «Новостях». Он создавался как отдельный медиапроект: «Все о стиле жизни, лучшее о моде, красоте, здоровье, карьере и образовании, материалы об отношениях, семье и детях, новости из жизни успешных людей, советы и лайфхаки от экспертов, статьи о доме, досуге и путешествиях, новости культуры, интервью, коллекции вдохновляющих фотографий».