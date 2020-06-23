Президент США Дональд Трамп объявил о продлении и расширении ограничений на выдачу виз и иммиграцию в США. Под ограничение теперь попали претенденты на визу H-1B (высококвалифицированные сотрудники), по которой в США работали многие айтишники, а также L-1 (топ-менеджеры), H-2B (сезонные рабочие не в сельском хозяйстве) и J-1 (молодежь по программам обмена). Ограничения будут действовать до конца 2020 года. Трамп объяснил их желанием освободить рабочие места для американцев, пострадавших от коронакризиса. Уже выданные рабочие визы продолжают действовать.

Продлены и ограничения по получению грин-карт, которые были введены в апреле и должны были закончиться в июне.

Топы IT-компаний уже раскритиковали ограничения. Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи напомнил, что технологическим лидером Америку и Google в изрядной степени сделали иммигранты, его компания будет искать новые возможности с ними работать. Тим Кук объявил себя глубоко разочарованным. А Amazon, куда в прошлом году по H-1B приехали 3,000 сотрудников, назвали этот шаг недальновидным.