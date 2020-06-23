Президент США Дональд Трамп объявил о продлении и расширении ограничений на выдачу виз и иммиграцию в США. Под ограничение теперь попали претенденты на визу H-1B (высококвалифицированные сотрудники), по которой в США работали многие айтишники, а также L-1 (топ-менеджеры), H-2B (сезонные рабочие не в сельском хозяйстве) и J-1 (молодежь по программам обмена). Ограничения будут действовать до конца 2020 года. Трамп объяснил их желанием освободить рабочие места для американцев, пострадавших от коронакризиса. Уже выданные рабочие визы продолжают действовать.
Продлены и ограничения по получению грин-карт, которые были введены в апреле и должны были закончиться в июне.
Топы IT-компаний уже раскритиковали ограничения. Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи напомнил, что технологическим лидером Америку и Google в изрядной степени сделали иммигранты, его компания будет искать новые возможности с ними работать. Тим Кук объявил себя глубоко разочарованным. А Amazon, куда в прошлом году по H-1B приехали 3,000 сотрудников, назвали этот шаг недальновидным.
Добавить 5 комментариев
Глупая идея — злить всю IT-индустрию страны сразу. Даже во главе как минимум двух корпораций (MS и Google) стоят индусы. Лично их это не коснётся, но они наверняка сочувствуют. У Цукерберга жена — дочь китайских иммигрантов. Да там вся индустрия, по ходу, пропитана иммигрантами.
Трамп хочет, чтобы фейсбук помог ему проиграть выборы — фейсбук поможет.
И я читаю опасения американцев, что даже когда всё это отменят и починят после Трампа, как прежде уже не будет, потому что образ Америки, дескать, потускнел.
Не айтишникам трактор заглушили — а индусам: 75−80% виз H-1B каждый год уходило в одну страну — Индию. Из РФ получали не помню сколько, но точно меньше 1% этих виз. Так что может сделают новую систему, более сбалансированную — а то и в Долине не все были так уж счастливы, что эти визы под себя подгребла индусская мафия.
Да-да, очень онижеамериканцы сочувствуют, что не смогут привезти еще людей *обезьянка с вращающимися глазами.jpg*. Тот же Сундар, наверное, совсем соскучился по трущобам и трупикам плавающим везде, где есть жидкость. Люди же для того из деревни и убегают, чтобы потом деревню привезти к себе.
Трамп молодец. Работа должна быть прежде всего для своих граждан. Тот, кто несет бред про талантливых понаехавших — просто расист, ставящий под сомнения таланты собственных граждан.
Агент Дональд наконец-то взялся отрабатывать вложенные в его избрание 50 тыс. руб.
Работа и так всегда для своих граждан. Иностранцы должны доказать, что они сильно лучше местных лоботрясов, а потом попасть ещё в квоту, чтобы получить визу. И потом радоваться и надеяться, что продлят и не депортируют. Ну, а сейчас они её в Америке просто не получат. Ну ладно, кто-то другой будет кодить для гугла и фейсбука, наверное, трампов электорат справится.
Вряд ли что-то тут изменится для России или, скажем, Китая. Кто хотел срочно уехать в Америку, тот всё равно куда-нибудь да уедет. Хоть в Канаду, хоть в ЕС, хоть в Австралию. То есть, Америка-то потеряет, а вот Россия вряд что-то ли найдёт.