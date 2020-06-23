В пятницу 19 июня клиенты облачного сервиса Яндекса стали жертвами редкого стечения обстоятельств: сбой произошёл одновременно на четырех физических серверах.

Сетевой диск выдерживает одновременный отказ двух серверов без потери данных. В момент отказа сервера данные начинают реплицироваться на другие сервера. Но одновременный отказ 4-х серверов за такой короткий промежуток времени привел к тому, что не все данные успели реплицироваться. В результате этого часть данных на дисках оказалась потеряна.