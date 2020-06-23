В пятницу 19 июня клиенты облачного сервиса Яндекса стали жертвами редкого стечения обстоятельств: сбой произошёл одновременно на четырех физических серверах.
Сетевой диск выдерживает одновременный отказ двух серверов без потери данных. В момент отказа сервера данные начинают реплицироваться на другие сервера. Но одновременный отказ 4-х серверов за такой короткий промежуток времени привел к тому, что не все данные успели реплицироваться. В результате этого часть данных на дисках оказалась потеряна.
В ночь с понедельника на вторник представители «Облака» сообщили, что работа пострадавших сервисов управляемых баз данных полностью восстановлена. Инцидент затронул менее 1% физических дисков, расположенных в зоне доступности ru-central-b.
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Кто то сделал все по инструкции не включив голову?