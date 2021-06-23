Сервис Zoom с середины июня '21-го года отказывает некоторым россиянам в платном сервисе и возвращает на карточку суммы пропорционально неиспользованному времени подписки.

В частности, как стало известно Roem.ru, это происходит с сотрудниками одной крупной российской компании с госучастием, которые оформляли подписку на Zoom как физические лица. Никакого объяснения произошедшему Zoom не даёт, деньги возвращаются на карточку и премиальный аккаунт превращается в обычный без предупреждения.

В аналогичной ситуации с весны 2021-го года находятся российские компании, которые не могут оплатить сервисы Zoom безналичными переводами через партнёров: Zoom перестал работать с ними без объяснения причин. Предлагавшаяся тогда альтернатива — перейти на оплату банковскими картами, как мы теперь видим, тоже может давать сбои.

В конце 20-го года Microsoft со ссылкой на экспортные ограничения отказался продавать лицензии на ПО российскому МГТУ им. Баумана: в стенах ВУЗа готовят, в том числе, и военных специалисто, поэтому МГТУ, формально, подпадает под экспортные ограничения.