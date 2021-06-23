Сервис Zoom с середины июня '21-го года отказывает некоторым россиянам в платном сервисе и возвращает на карточку суммы пропорционально неиспользованному времени подписки.
В частности, как стало известно Roem.ru, это происходит с сотрудниками одной крупной российской компании с госучастием, которые оформляли подписку на Zoom как физические лица. Никакого объяснения произошедшему Zoom не даёт, деньги возвращаются на карточку и премиальный аккаунт превращается в обычный без предупреждения.
В аналогичной ситуации с весны 2021-го года находятся российские компании, которые не могут оплатить сервисы Zoom безналичными переводами через партнёров: Zoom перестал работать с ними без объяснения причин. Предлагавшаяся тогда альтернатива — перейти на оплату банковскими картами, как мы теперь видим, тоже может давать сбои.
В конце 20-го года Microsoft со ссылкой на экспортные ограничения отказался продавать лицензии на ПО российскому МГТУ им. Баумана: в стенах ВУЗа готовят, в том числе, и военных специалисто, поэтому МГТУ, формально, подпадает под экспортные ограничения.
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Я вот вообще не понимаю, всей этой возни вокруг зума. Думал что там реально что-то революционное, а по туфта. В общем никаккого чюда не произошло, и если нужно качество хотя бы уровня вебкамеры плати бабло.
Чтобы получить нормальное качество нужно платить.
На обычных тарифных планах: 1080p при один на один, два участника уже HD, больше двух 360p.