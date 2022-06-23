Ритейлер «Связной» подтвердил поставки гаджетов по каналам параллельного импорта. По этой схеме в Россию поставили смартфоны и часы Samsung, последние модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные с согласия правообладателя или производителя. В компании уточнили, что речь идет о поставках смартфонов Samsung, iPhone последнего поколения, игровых приставок PlayStation, Xbox и Nintendo. По словам президента «Связного» Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца. Поставки в Россию ранее прекратили Apple, Samsung и другие мировые вендоры.

В ретейлере заверили, что на поставленную по каналам параллельного импорта технику будет предоставляться официальная гарантия с сервисным обслуживание. Проблем с активацией устройств не будет — они предназначались для стран ЕАЭС, сказали в торговой сети. Расходы на гарантийный сервис взял на себя дистрибьютор, а не производитель, обслуживанием будет заниматься сервисный центр компании. Госдума 21 июня приняла закон о легализации параллельного импорта, он дает компаниям возможность ввоза товаров без согласия производителя или правообладателя. В мае Минпромторг утвердил список из 56 категорий товаров для параллельного импорта в Россию. В перечень вошли гаджеты, бытовая техника, одежда, топливо и автомобили.