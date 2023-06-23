«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. В частности, компания ведет переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей – Proton о внедрении решения для защиты от удаленных атак и взлома. В Малайзии у «Лаборатории Касперского» уже зарегистрирована компания Kaspersky Lab SEA Sdn. Bhd, информация об этом содержится в торговом реестре страны. О том, что российская компания ищет партнеров на рынке Малайзии, знает и источник «Ведомостей» в компании на рынке кибербезопасности. Автомобильный шлюз безопасности прежде всего защищает машину от взлома, позволяет безопасно обновлять ПО и осуществлять мониторинг автомобиля. До 2025 г. «Лаборатория» планирует добавить в шлюз функцию удаленной диагностики автомобилей, которая позволит через защищенный канал получать информацию о поломках, а также подключаться на расстоянии и оказывать помощь владельцу. В России шлюзы компании будут устанавливаться на электромобили «Атом» производства АО «Кама», начало серийного выпуска которых запланировано на 2025 г.

Решение «Лаборатории Касперского» выйти на рынок Малайзии с автомобильными шлюзами стратегически верное, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Число кибератак и других вмешательств в электронные системы автомобилей ежегодно растет, при этом развитие решений по информбезопасности у поставщиков оборудования и софта для автомобилей не успевает за технологиями хакеров, объяснил он. В России, по мнению эксперта, даже в перспективе 4–5 лет такие решения компании не будут востребованы, так как отечественный автопром, за исключением грузового, находится в упадке, а китайские производители вряд ли дадут устанавливать российское ПО на свои автомобили. «Лаборатория Касперского» – молодцы, что ищут внешние рынки, но это, скорее, безысходность, – рассуждает Бургазлиев. – Они создали хороший продукт, но в России отрасль, в которой он может быть полезен и востребован, умерла». Объем выпуска автомобилей в Малайзии составляет около 0,7–0,8 млн в год, что сопоставимо с объемами продаж на российском рынке, где в 2023 г. будет реализовано около 750 000 автомобилей, заметил эксперт.