Сенаторы Клишас, Башкин, Бокова, Карлин предложили законодательно определить понятие организатора сервиса email и обязать его обслуживать только идентифицированных по номеру телефона абонентов. Как считают авторы, новый закон существенно снизит число «ложных террористических сообщений» и создаст правовые условия для привлечения к ответственности их авторов.
Одновременно организатор email сервиса будет обязан блокировать переписку тех или иных собеседников по требованию властей. Следует заметить, что нормы предполагается применять к российским юрлицам организаторам email-сервисов, зарубежные почтовые сервисы в законопроекте не упоминаются.
5 мая в России де-юре вступила в действие норма об обязательной идентификации в мессенджерах по номеру телефона. Согласно принятому ещё в 2017-м году закону мессенджеры должны регистрироваться в Роскомнадзоре, передача сообщений между не идентифицированными пользователями им запрещена.
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Что это за шиза вообще? Как это в принципе может работать?
В каких-то масштабах, это уже работает.
Большие почтовые службы сейчас постоянно просят, под видом «безопасности» по двум факторам, ввести номер мобильника. Учитывая, что тот же Mail.ru умеет информировать о низком балансе на счету телефона — интеграция сотовиков и интернета — хорошая.
Это не работает и не может работать — каждый человек может зарегистрировать себе почту у тысячи сервисов по всему миру и отправлять и принимать почту как он хочет. Это не мессенджеры — тут нет единого центра, которого можно обязать «регистрировать по номеру телефона» и «блокировать доступ».
Только люди, почему-то, предпочитают mail.ru и gmail, а там вас будут преследовать предложением вбить телефон примерно «всегда», тысяча серверов действительно есть, с двумя ящиками на каждом
Gmail, вроде, телефон не просит. Точнее, просит, но не настаивает.
Самый ужас в том, что в посте нельзя вбивать мобильник. Ибо почты дают легкий сброс пароля по мобильному, это не секурно.
гугл и без телефона умеет создавать условия для привлечения к ответственности авторов писем
https://www.nydailynews.com/news/crime/google-tip-leads-arrest-sex-offender-worked-denny-article-1.1890971
Не про то разговор, будут ли mail.ru и gmail изменять свои правила что бы такое вводить — gmail как раз не будет, и не только потому что рынок слишком маленький и не важный, а потому что политическая ситуация совсем не такая что бы американская компания такие желания росс властей удовлетворяла.
Разговор про то, что смысла нет никакого — даже если введет mail.ru регистрацию по телефону, все равно можно будет принимать и отправлять любые мейлы на любые адреса мира, не блокировать, не фильтровать контент все равно не выйдет. Ну, или заставить сделать так, что бы почта мыла ходила только внутри сервера мыла — то есть заблокировать возможность отправлять и принимать с других почтовых серверов — так тогда просто никакого смысла в такой «электронной почте» для пользователей не будет.
это уже называется свихнулись на почве. Кому надо — он и с помощью чужих ящиков попереписывается и любые другие фишки найдет способ сделать (включая и рассылку с чужих ящиков и компов например). Надо просто не заморачиваться и не вникать. Был застой, а это отек.
все эти непрерывные инициативы и затеи выстраиваются в стройную картину, которая скорее характеризует настрения на вершинах олимпов. Эдакие бессмысленные, но какието мелко гадливенькие. Ни результата ни смысла не имеют, кроме, сосбно, самого процесса принятия и бурных обсуждений.
Характерно, что и направлены обычно не прости вкакихто реальных злых и сильных противников, а на самого чтонинаесть законопослушного мелкотравчатого обывателя. Поскольку инициативы обычно имеют основой психотип и пристрастия вышестоящего, то они какбы в себе отражают, аки в капле воды. Какбы такое желанеие сделать чтото неприятное людям и так слабым, ущипнуть както. В детсве такие типы например ножки мухам и прочим насекомым отрывают. Это, в принципе, все проходили. Но некоторые делают с наслаждением и получают какоуюто видимо самокомпенсацию.
заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
законопроект также «ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона».
«Также необходимо предусмотреть защиту интересов российских компаний, предоставляющих услуги электронной почты и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами на рынке таких услуг»", — заключил Левин.
>нормы предполагается применять к российским юрлицам организаторам email-сервисов, зарубежные почтовые сервисы в законопроекте не упоминаются.
Настоящий компрадорский капитализм, а дядя по ТВ говорил суверенный…