Сенаторы Клишас, Башкин, Бокова, Карлин предложили законодательно определить понятие организатора сервиса email и обязать его обслуживать только идентифицированных по номеру телефона абонентов. Как считают авторы, новый закон существенно снизит число «ложных террористических сообщений» и создаст правовые условия для привлечения к ответственности их авторов.

Одновременно организатор email сервиса будет обязан блокировать переписку тех или иных собеседников по требованию властей. Следует заметить, что нормы предполагается применять к российским юрлицам организаторам email-сервисов, зарубежные почтовые сервисы в законопроекте не упоминаются.

5 мая в России де-юре вступила в действие норма об обязательной идентификации в мессенджерах по номеру телефона. Согласно принятому ещё в 2017-м году закону мессенджеры должны регистрироваться в Роскомнадзоре, передача сообщений между не идентифицированными пользователями им запрещена.