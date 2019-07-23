Mail.ru Group недавно очень дорого (в $350 млн) оценила неизвестную на рынке компанию Modern Pick и получила 19% долю в обмен на контрольный пакет киберспортивного холдинга Esforce. Спустя неделю «Ведомости» выяснили, что Modern Pick удалось договориться о покупке одного из самых известных в мире создателей гоночных игр — Slightly Mad Studios. Как знают собеседники газеты, в своих оценках Mail.ru учитывали потенциальную сделку Modern Pick и Slightly Mad Studios.