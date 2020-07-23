Финансовая отчётность MRG за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года подчеркивает особенную успешность игрового бизнеса, собранного под брендом MY.GAMES и попавшего в топ-50 игровых компаний мира. За второй квартал выручка от MMO-игр, по словам Бориса Добродеева, «превзошла ожидания» и выросла на 47,7% Y2Y (в первом -- на 13,4%). Она составила 43% от всей выручки за этот период.
Пик роста игровых денег пришелся на пик карантина и ослабления рубля: люди стали больше играть, а привлечение новых пользователей стало дешевле из-за подешевевшей рекламы. 67% игровых доходов обеспечили мобильные игры.
Ключевым рынком для компании является американский, на котором прирост новых игроков составил в первой половине 2020 года 25% в регистрациях и 19% в MAU. Борис Добродеев рассчитывает, что «стремительное развитие технологий поможет стереть границы между играми и социальными сетями».
Сильнее игровой выросла только «прочая выручка», на 161%, в основном за счёт онлайн-обучения (Skillbox, Geekbrains), заметен вклад облачных и b2b-сервисов.
«Клипы» ВКонтакте за первый месяц существования собрали 44 млн зрителей и 3 млрд просмотров. В дальнейшее развитие клипов планируется вложить миллиард рублей.
В целом за второй квартал MRG заработала 25 млрд руб выручки и 3,5 млрд чистой прибыли, за первое полугодие -- 47,7 млрд выручки и 5,7 млрд чистой прибыли, что на 6,1% меньше аналогичного периода 2019 года.
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Запускать рекламу в MyTarget нужно крайне осторожно. В целом возрастной женский трафик а-ля Одноклассники и Mail.ru Короче, дубль прайм-тайм ТВ (FMCG) и антитеза Instagram (девушки). Фрод на клик, который не компенсируется. Бедная аналитика. Чем больше трэша в рекламе — тем лучше идёт. В сторонних приложениях неплохо идёт реклама. ЦА совпадает.
Вконтакте больше похож на молодёжную аудиторию, которая любит товары, обучение и развлечения, соответствующие моде. Тяжелые продукты (инвестиции, финансы, займы, кредиты) заходят сложно.
Неудивительно, что рекламодатели перенесли часть бюджетов с околоцелевой и брендовой рекламы на целевую в поиск (бюджет Яндекса не сильно просел, конкуренции хоть отбавляй).
Игры всегда были сильной стороной Mail.ru. Заметим, что Яндекс добавил флеш-игры на главную страницу, опоздав так лет на 12. В общем, борьба за удержание аудитории внутри экосистемы продолжается.
Онлайн обучение сложно проверить по качеству на выходе. Многие начинают и бросают. Красиво, модно, востребовано, но скорее воспринимается как дополнительные навыки, а не как полноценный диплом.
Здесь ничего не сказано о росте Юлы, хотя он есть в отчёте. Сервис, благодаря массированной рекламе по ТВ и на портале, стал № 2 в РФ не только по охвату, но и по конверсии, практически убив все остальные доски.
Изначально, когда он запускался, мы смеялись над его веб-версией и мобильным приложением. Сейчас обе версии даже удобней Авито (да простят меня коллеги, но Авито — убог в плане дизайна и UI). Барахолка стремительно превращается в продажу новых товаров от самозанятых и ИП вслед за Авито + прокачивается сфера услуг. Ещё одним фактором популярности Юла является её слабая борьба с накрутками. Похоже все усилия разработчиков Авито брошены только на модерацию и справедливую ротацию объявлений. Единственный косяк в Юле — авторизация по SMS порядком надоедает.
ИРР умер — да здравствует Юла!
Угу, заметим… Опоздал, да. «Игрушки» появились весной 2002, а надо было запускать в 1990-м? И работали до 2012 включительно.
Впрочем, если рассматривать ситуацию в долгую, в перспективу, Mail сделал всё правильно. Возня с ОПГ — так себе похоже на интернет-бизнес. «Лучше переложить её на конкурента».
В 2010-м перед Яндексом стояла трудная задача вывести такси-бизнес из тени. Предпринять что-то против бомбил, такси-мафии, отжать бизнес у этнических крыш, у крыши аэропортов
и т. д. Короче Тиграну и Льву реально требовалось сунуть голову в помойную яму с риском тут же без головы и остаться. Обошлось. И…
Mail вернулся в совсем другой такси-бизнес. Его правила игры поменялись, на деньги Яндекса, не мейла. Зачастую его «контролируют» бесправные рядовые водителя, даже не «таксопарки». Дальше было дело техники. Мейлу оставалось выбрать убыточную базовую такси-компанию, закупить её и вперёд.
Потенциальный золотодобытчик, но больше золотарь, 8 лет чистит гадюшник, чистит-чистит, наконец очистил, добрался до золота, хотя и подустал, недовольны и узбеки, добытчик подутомил. Но тут… Внезапно появляется ещё один старатель. Он скидывает в стерильные золотые копи горочку свеженьких узбеков с лопатами, чуть-чуть денежек старым узбекам и заявляет: «бум конкурентами по дОбыче».