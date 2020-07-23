Финансовая отчётность MRG за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года подчеркивает особенную успешность игрового бизнеса, собранного под брендом MY.GAMES и попавшего в топ-50 игровых компаний мира. За второй квартал выручка от MMO-игр, по словам Бориса Добродеева, «превзошла ожидания» и выросла на 47,7% Y2Y (в первом -- на 13,4%). Она составила 43% от всей выручки за этот период.

Пик роста игровых денег пришелся на пик карантина и ослабления рубля: люди стали больше играть, а привлечение новых пользователей стало дешевле из-за подешевевшей рекламы. 67% игровых доходов обеспечили мобильные игры.

Ключевым рынком для компании является американский, на котором прирост новых игроков составил в первой половине 2020 года 25% в регистрациях и 19% в MAU. Борис Добродеев рассчитывает, что «стремительное развитие технологий поможет стереть границы между играми и социальными сетями».

Сильнее игровой выросла только «прочая выручка», на 161%, в основном за счёт онлайн-обучения (Skillbox, Geekbrains), заметен вклад облачных и b2b-сервисов.

«Клипы» ВКонтакте за первый месяц существования собрали 44 млн зрителей и 3 млрд просмотров. В дальнейшее развитие клипов планируется вложить миллиард рублей.

В целом за второй квартал MRG заработала 25 млрд руб выручки и 3,5 млрд чистой прибыли, за первое полугодие -- 47,7 млрд выручки и 5,7 млрд чистой прибыли, что на 6,1% меньше аналогичного периода 2019 года.