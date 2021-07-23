Из ABBYY сообщили, что генеральным директором российского офиса назначена Елена Поспелова, ранее отвечавшая за продажи на развивающихся рынках — в Азии и Африке. В компании она уже больше 20 лет, является старшим вице-президентом. Как сообщает пресс-релиз, «Дмитрий Шушкин, с 2017 года занимавший пост главы ABBYY Россия, принял решение сосредоточиться на собственных проектах».

Сам Шукшин в Фейсбуке отметил уход и из ABBY, и с должности «руководителя комитета по Искусственному интеллекту» в АРПП «Отечественный Софт»". Комитет в российской ассоциации разработчиков появился только в марте 2021 года. «Участниками комитета стали 11 отечественных компаний — NAUMEN, ГК ЦРТ, Наносемантика, Примавера, Movavi, АНТОР Бизнес Решения, НЦИТ „ИНТЕРТЕХ“, Доктор Веб, НБИ, Ума.Тех, Мегапьютер Интеллидженс».

Деятельность нового комитета Ассоциации будет направлена на разработку предложений для комфортного нормативного регулирования в сфере искусственного интеллекта. В планах объединения — формирование инициатив о мерах поддержки разработчиков программно-аппаратных стеков с искусственным интеллектом, оценка влияния профессиональных стандартов на деятельность разработчиков искусственного интеллекта и их корректировка в случае необходимости. «Сегодня уже очевидно, что успешная цифровая трансформация в различных отраслях невозможна без использования технологий искусственного интеллекта, — отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия. — Мы видим, что и государственные органы уделяют интеллектуальным решениям особое внимание, в том числе и в рамках федерального проекта „Искусственный интеллект“. В условиях растущего спроса на подобные решения важно объединить ключевых игроков рынка для разработки совместных инициатив, формирующих благоприятные условия для развития в России решений в области искусственного интеллекта».

По информации в соцсетях можно предположить, что Шукшин займется ангельскими, посевными и другими венчурными инвестициями в стартапы. Он уже поддержал «русский Clubhouse», голосовую социальную сеть GOLOS, которая обещает учесть все недостатки заграничного прототипа, а также «международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов» Debex.