Издание «Ведомости» опубликовало колонку Ивана Сафронова об конвейере уголовных дел за госизмену и шпионаж (в 2019-м году году по этому конвейеру осудили 11 человек, в 2020-м — 7 человек).
По мнению Ивана, осудить за госизмену могут любого: «Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем"
Иван приводит следующий пример: «Можно работать, скажем, ученым, заключить контракт с иностранцами в интересах своего института — совершенно официально. Но следствие может счесть подписание такого контракта государственной изменой и передачей секретной информации за рубеж» (этот пример неверен: если контракт завизирован первым отделом, то оснований для преследования по госизмене нет. Основания возникают когда учёный частным порядком договаривается об экспертной работе с иностранным контрагентом — Roem.ru).
Через какое-то время после публикации этого текста с сайта «Ведомостей» он исчез. Пересказ колонки есть на сайте Meduza.io
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Я так думаю, что статья написана или «Командой 29», или Иваном под крепким влиянием К29
Вся публицистическая часть взята из вот этой статьи написанной К29 месяц назад:
https://www.currenttime.tv/a/kogo-sudyat-v-rossii-po-statyam-o-gosizmene-i-shpionazhe/31296878.html
Как и в статье Currenttime в колонке Ивана постулируется, что осудить можно любого
Приводится (у Ивана) пример, что любая фоточка из Крыма может привести к осуждению за шпионаж, в Сurrenttime пишут «Сейчас, по данным «Команды 29″, в группе риска жители Крыма. У многих в Украине остались родственники и друзья»
Говорится о кампанейщине в отношении уголовных дел по шпионским и изменническим статьям.
При этом фактически по этим статьям осуждены 11 человек в 19-м году, 7 в 2020-м. Какая кампанейщина при десятке осуждённых за год в разных регионах? Какой конвейер?
Список осуждённых выглядит не шибко надуманным: https://novayagazeta.ru/articles/2021/05/28/spisok-rossiian-osuzhdennykh-po-state-gosizmena-1997−2020-gg
К простым ребятам, которые просто запчасти от военной техники хотели вывезти на Украину, про которых пишет Сафронов (К29?), «Ведомости» добавили справочку, что военная техника — это не что иное как запчасти к комплексу С300. Наверное, просто НВП хотели в школах с помощью этих запчастей преподавать. Комментарий об С300 в «Медузу» не вошёл.
Ну, то есть юристы Ивана решили, что можно прикрывшись его именем, именем клиента, на минуточку, получить хорошую прессу в «Ведомостях» и пропушить свои взгляды на происходящее, не особо парясь тем, что происходит у клиента.
Хорошие ребята, замечательные.
https://t.me/OpenMedia/10340
Теперь адвокат Сафронова сообщает «Открытке» удивительные вещи:
а) во-первых, вот это вот опубликованное тяп-ляп — это расследование, которое Иван готовил сидя в СИЗО. Нормальная тема: сидишь в СИЗО, готовишь расследования
б) теперь адвокат опасается, что давление на журналиста усилится
Это, прямо, офигенно. Команда юристов сама пишет, судя по всему, абсолютно беспомощную колонку с нулём фактуры. Подписывает её своим подзащитным и пропихивает в СМИ
СМИ, когда до них доходит, что это за радость, колонку сносят.
После того, как действо уже совершено, адвокат говорит, что он теперь боится, что подзащитному от этой публикации будет хуже.
Что же ты, козёл, который должен думать в первую очередь об интересах своего клиента, раньше об этом не думал, что ему теперь будет хуже?
Какой эффект должна была произвести эта колонка? Ему от её публикации должно было стать лучше? За счёт чего?