Издание «Ведомости» опубликовало колонку Ивана Сафронова об конвейере уголовных дел за госизмену и шпионаж (в 2019-м году году по этому конвейеру осудили 11 человек, в 2020-м — 7 человек).

По мнению Ивана, осудить за госизмену могут любого: «Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем"



Иван приводит следующий пример: «Можно работать, скажем, ученым, заключить контракт с иностранцами в интересах своего института — совершенно официально. Но следствие может счесть подписание такого контракта государственной изменой и передачей секретной информации за рубеж» (этот пример неверен: если контракт завизирован первым отделом, то оснований для преследования по госизмене нет. Основания возникают когда учёный частным порядком договаривается об экспертной работе с иностранным контрагентом — Roem.ru).

Через какое-то время после публикации этого текста с сайта «Ведомостей» он исчез. Пересказ колонки есть на сайте Meduza.io