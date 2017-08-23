«Яндекс» заменил поисковый алгоритм «Палех» на его более развитую версию «Королёв». Прошлогодний «Палех» использовал связь между смыслом поискового запроса и смыслом заголовков предварительно подобранных веб-страниц. «Королёв» работает со всем содержанием страницы, не ограничиваясь заголовком.
Запрос «как одеться сегодня» по смыслу соответствует веб-страницам с прогнозом погоды на ближайшие часы, и страницам с советами стилиста о моде в августе 2017 года — заголовки и текст подходящих страниц не обязаны повторять слова из исходной фразы «как одеться сегодня».
«Яндекс» напомнил о вычислительной сложности установления смыслового соответствия при помощи нейросетей. С ноября 2016 года, на старом алгоритме, мощностей дата-центров «Яндекса» хватало на ранжирование через нейронные модели лишь 150 лучших заголовков от потенциально подходящих документов к одному запросу. На более ранних стадиях ранжирования применялись более грубые, но, за счёт своей простоты, более скоростные методы сортировки. В «Яндексе» понимали, что хорошие документы всё-таки терялись на ранних стадиях, а все смыслы веб-страницы не всегда удачно переданы в её заголовке. В поисковике перестроили и организацию нейронных сетей и подход к первичному индексированию веб-страниц. В результате «Королёв» сравнивает по смыслу с запросом не 150 заголовков, как раньше, а 200 000 полных веб-страниц, ранжирует их и выводит в результаты поиска.
Презентация новой версии поиска «Яндекса»
Превратившийся в «Королёва» «Палех» — это не финальная версия поискового алгоритма. «Яндекс» рассказал, что в перспективе инженеры хотели бы применять нейросети на всех стадиях предварительного поиска и добавить в алгоритм персонализацию: «Чтобы семантические вектора помогали нам находить документы, близкие по смыслу к запросу, но вовсе не содержащие слов запроса. Еще мы хотели добавить персонализацию (представьте себе еще один вектор, который будет соответствовать интересам человека)». Поисковик планирует: «Но на все это требуется не только время и знания, но и память и вычислительные ресурсы, и здесь без нового дата-центра не обойтись. И у Яндекса такой уже есть. Но это уже другая история […]".
В конкурирующем Google тоже работают над искусственным интеллектом (AI) в поиске. Около года назад Google поручил поиск Джону Джаннандреа — специалисту по AI.
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Так как нейронная сеть — это «чёрный ящик», о котором неизвестно почему он принял то или иное решение — теперь всегда можно сказать, что в странных результатах поиска виноват не «ящик» (не «Яндекс»), а пользователи поисковика. Ведь соответствия смыслов устанавливают на основе поведенческих факторов и мнений пользователей сервиса «Толока».
Есть и более приятное продолжение. Смысл не обязательно задавать словами, его и не задают словами. Поэтому «Королёв» даёт надежду на запуск настоящего «поиска без поиска», очень продвинутого компьютерного ассистента в Яндекс.Браузере или мобильном приложении «Яндекс», которое предлагает ссылки не после введения текста в поисковую строку, а до набора ключевых слов.
давайте уже определимся.
исходник:
— алгоритм «Палех»: связь между смыслом поискового запроса и смыслом заголовков подобранных веб-страниц («как одеться сегодня»). мощностей дата-центров «Яндекса» хватало на ранжирование … лишь 150 лучших заголовков
— алгоритм «Королёв» сравнивает по смыслу с запросом не 150 заголовков, а 200 000 полных веб-страниц
и это все? всего лишь увеличение «объема результатов»? чего ж здесь радикально-нового?
б) как сегодня одеться — вот что волновало разработчиков? куда пойти выпить вчера?
в) мощности дата-центров Яндеха: на оборудовании х86−64 (именно такое стоит в ДЦ) — построение реально-нейронных сетей невозможно в принципе (=двоичная логика). но новостей про «иное оборудование в ДЦ» Яндех нам не дает
итого, +++, = вся эта новость «о радикально новом поиске» — обычный фейк для госчиновников (= отбивка бюджета)
В заголовке, в паре предложений, нельзя передать весь смысл веб-страницы.
Смысл :) поиска и заключается в том, что нужно ранжировать огромное число примерно подходящих документов. Взять все миллионы примерно подходящих документов, отбросить спамные, а остальные расставить по-порядочку. Таким образом, чтобы их список начался с наиболее подходящих. Очевидно, что если получается — наиболее подходящие, наиболее совершенным методом подбора, лучше искать среди 200 000 полных смыслов всей страницы, а не 150 заголовков.
Наверняка в мире есть куча тем, где 200 000 веб-страниц закрывает тему вообще полностью. То есть хорошее ранжирование применяется ко всей области знания о чём-нибудь.