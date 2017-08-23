Онлайн-кинотеатр Ivi покажет все новые сериалы НТВ сразу после телеэфира, некоторые из них — даже до премьеры на канале. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора сервиса Олега Туманова и представителя НТВ. По словам Туманова, его компания выплатит каналу «очень солидную сумму». Пользователи будут смотреть эти сериалы бесплатно, но с рекламой. Чтобы получить доступ к проектам по модели catch forward (сразу несколько сериалов), нужно подключиться к подписке Ivi+ за 399 рублей в месяц. Туманов отметил, что его сервис заметно продвинулся в расширении каталога сериалов, и сделка с телеканалом НТВ — самая крупная для компании в этой области.