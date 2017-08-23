Михаил Якушев, вице-президент корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN, перейдет в «Вымпелком», где будет отвечать за связи с госорганами. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники на интернет-рынке. Возможно, что Якушев начнет работать в компании с сентября.

С сентября должность руководителя подразделения по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии займет Александра Куликова. «Александра продолжит работу в интересах региона и его сообщества в тесном сотрудничестве с остальными структурами корпорации ICANN и ее руководящим звеном, включая регионального вице-президента по Европе Жан-Жака Саэля», — сообщают представители ICANN.

Куликова работает в корпорации с 2015 года, где она занимала пост менеджера по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии.

Якушев стал вице-президентом ICANN по России, странам СНГ и Восточной Европы в марте 2014 года. До этого он занимал должность вице-президента компании Mail.ru Group и директора службы информационной безопасности PayPal.