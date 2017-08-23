По состоянию на вечер 21 августа первые 63 компании подали заявки на работу с фулфилментом «Юлмарта», сообщила пресс-служба проекта изданию Oborot. Директор направления «Маркетплейс» в «Юлмарте» Николас Дадиани объяснил, что товары партнёров появятся в «Юлмарте» наравне с собственными товарами магазина, а не в отдельном разделе «Маркетплейс» — такого просто не будет, как не будет и переходов на сайты магазинов-партнёров. За 17−25% комиссионных «Юлмарт» продаст партнёрский товар по CPA-модели и доставит его покупателю. В июле 2017 года гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков объявил, что «Маркет» запускает аналогичную модель — арендует склады, поместит на них товары подключённых продавцов, предложит товары посетителям и будет контролировать доставку. Яндекс.Маркет, как и «Юлмарт», хочет стать прилавком для продавцов без онлайн-магазина.

«Юлмарт» предложил партнерам и поставщикам 10 тысяч м² складской площади в 6 федеральных округах России. Компания берёт на себя публикацию каталога товаров на страницах «Юлмарта», транспортировку и хранение товаров, доставку и выдачу заказов покупателям, возвратную логистику и консалтинг.

Российский покупатель уже привык к новым для «Юлмарта» и Яндекс.Маркета моделям продаж на Aliexpress — платформа объединяет под одной вывеской бесчисленное число китайских перекупщиков и, иногда, производителей и доставляет покупки «Почтой России» или, для нескольких премиальных брендов, курьерами. Китайскую модель считают удачной и другие российские компании (сам Aliexpress начал предлагать у себя товары примерно 20 российских площадок ещё в 2015 году). С весны 2017 года ООО «Маркетплейс», входящее в группу компаний «М.Видео», экспериментирует с площадкой Goods.ru. Владельцы называют главной изюминкой Goods возможность получать товары от разных магазинов одной доставкой — памперсы, зарядку для телефона и набор посуды, проданные разными продавцами, покупатель может получить у одного курьера по цене одной обычной доставки.

Теоретически удобство маркетплейса работает на лояльность покупателя к площадке в целом, а не к конкретным продавцам-партнёрам. Поэтому состоявшиеся в онлайне продавцы, зачастую, не спешат реализовать мечты «Юлмарта» или Яндекс.Маркета. Так в январе 2017 года магазин «Озон» вернулся в Яндекс.Маркет исключительно на условиях «Озона» — покупатели ищут товары на «Маркете», но покупают их после перехода в «Озон».