В России появилась первая профессиональная ассоциация по развитию телемедицины. Об этом «Роем!» сообщил основатель социальной сети для врачей и телемедицинской платформы «Доктор на работе» Станислав Сажин, который стал главой рабочей группы объединения.

Главными задачами ассоциации Сажин назвал отстаивание интересов развития новой отрасли, налаживание диалога участников рынка и органов власти, а также формирование экспертной позиции, выдвижение инициатив в законотворческом процессе и другие. Первое заседание группы прошло 21 августа. По словам главы рабочей группы, сейчас ведется активная работа над подзаконными актами и созданием объединения.

Решение о создании телемедицинского объединения приняли на встрече представителей IT, медицинских, финансовых, технологических компаний и инвестиционных фондов. Рабочую группу сформировали из числа участников. В нее вошли, например, представители ФРИИ, проекта «Здоровье» компании Mail.ru Group, DocDoc.ru (группа «Сбербанк») и несколько представителей площадки «Доктор на работе».

Портал vc.ru обратил внимание, что в рабочей группе нет представителей «Яндекса», которые отмечали привлекательность этого рынка. Компания занималась разработкой «скайпа для врачей» в надежде на узаконивание телемедицины и развивала приложение Яндекс.Здоровье, а также вместе с Baring Vostok вложила $5,5 млн в сервис для вызова врача на дом Doc+.

Представители компании сообщили порталу, что они «не отказались вступать в ассоциацию, но пока не приняли решение». По мнению Сажина, также пишет vc.ru, «Яндекс» «планирует самостоятельно взаимодействовать с Минздравом, поскольку считает, что лоббистских возможностей компании для этого достаточно».