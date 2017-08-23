Найденный мертвым 15 августа в Твери житель Москвы Никита Сабурин занимал руководящие должности в крупных оборонных предприятиях (предположительно «Ростеха») и разрабатывал IT-системы для Минобороны, рассказал РБК экс-коллега Сабурина и подтвердили двое его знакомых.[…]
Источник, близкий к «Ростеху», и один из знакомых Сабурина рассказали РБК, что погибший участвовал в разработке системы управления войсками «Заря». […] Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин в 2012 году объяснил, что «Заря» позволяет добиться «сетецентризма в управлении войсками и оружием», то есть их объединения в единую сеть. Так, система позволяет передавать разведывательную информацию, сведения о цели командиру, после чего — задействовать средства поражения, открыть огонь, применить авиацию, артиллерию или ракетные войска.
В пресс-службе «Ростеха» от комментариев отказались.
Никита Сабурин (Фото: страница Никиты Сабурина «ВКонтакте»)
Криминальная версия смерти Сабурина сейчас не рассматривается Следственным Комитетом — предполагается, что причиной смерти стало утопление. По словам родственников, пишет РБК, у погибшего из личных вещей пропали два сотовых телефона и две банковские карточки.
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