Найденный мертвым 15 августа в Твери житель Москвы Никита Сабурин занимал руководящие должности в крупных оборонных предприятиях (предположительно «Ростеха») и разрабатывал IT-системы для Минобороны, рассказал РБК экс-коллега Сабурина и подтвердили двое его знакомых.[…]

Источник, близкий к «Ростеху», и один из знакомых Сабурина рассказали РБК, что погибший участвовал в разработке системы управления войсками «Заря». […] Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин в 2012 году объяснил, что «Заря» позволяет добиться «сетецентризма в управлении войсками и оружием», то есть их объединения в единую сеть. Так, система позволяет передавать разведывательную информацию, сведения о цели командиру, после чего — задействовать средства поражения, открыть огонь, применить авиацию, артиллерию или ракетные войска.

В пресс-службе «Ростеха» от комментариев отказались.