«Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, сообщила пресс-сслужба «Яндекса». Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше. Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы Дзен и Новости, компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

«По нашей оценке, в 2021 году объём рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 миллиардов рублей. Услугу доставки предлагают и специализированные сервисы, и сами заведения — заказ можно сделать у них на сайте или по телефону. Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой. Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров», — говорит руководитель фудтех-направления в Яндексе Дмитрий Масюк.

Сотрудничающие с Delivery Club магазины и рестораны смогут принять участие в работе независимой отраслевой комиссии, которую создала Яндекс.Еда. Задача комиссии — следить за соблюдением принципов открытого и равного взаимодействия между фудтех-сервисами «Яндекса» и их партнёрами. Она рассматривает обращения партнёров и разбирает спорные случаи. Наряду с представителями магазинов и ресторанов в комиссию войдут эксперты из ритейла и ресторанного бизнеса.