«Яндекс» отдаст VK «Дзен», «Новости» и редирект с морды yandex.ru


Юрий Синодов у себя во ВКонтакте пишет о переходе Яндекс.Новостей и Дзена под крыло ВК:

Когда пошли разговоры, что Яндекс отдаст в ВК Дзен и Новости я совершенно не понимал возможной конфигурации этой сделки

Как можно отдать (и зачем они нужны) без морды и трафика Яндекса?

Оказывается, это я недоумевал, а Яндекс видел цель и не видел препятствий

Будет так:

1. Дзен и Новости отдают ВК с арендой редиректа yandex.ru
на домен dzen.ru

2. На dzen.ru (какое-то время, со слов сотрудников Яндекса) будет стоять поиск именно "Яндекса"

3. Когда народ отвыкнет от использования поиска "Яндекса" на dzen.ru (что случится, полагаю, в горизонте года-трёх), скорее всего, поиск "Яндекса" уже будет доступен всем с ya.ru, может и редирект с yandex.ru уберут, но на Яндексе не будет медийных страниц.

Решается две проблемы:

а) тюканье Яндекса извне тем, что он, работая в России, имеет наглость не рассказывать всем, что в России всё плохо и мы все умрём
б) недовольство сотрудников "Яндекса" (а многие айтишники всё никак не врубятся в происходящее), тем, что "Яндекс" не воюет на "правильной стороне истории".

А "Яндекс", в итоге, не воюет, он просто отходит в сторону

Запись Юрия Синодова
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    Юрий Синодов Roem.ru

    Тут Сергей Малинин пишет, что у нас теперь рекомендательные системы новостей отданы на откуп Google Discovery (то, что подсказывают вам телефоны на Android и Google Chrome)

    https://vk.com/wall544565145_55

    У меня к алгоритму Google Discover много вопросов. Я, будучи cto "Московского комсомольца", фиксировал на дата-сетах, измерявшимися миллионами переходов с этого источника, явно преднамеренную пессимизацию определенных тем. В частности, тематика спецоперации, которая занимала по трафику до 60-70% с иных источников, в рекомендациях Discover практически отсутствовала. И здесь примечателен не технологический аспект (в самой фильтрации нет ничего сложного для ml), сколько фактор влияния на информационный пузырь, которое осуществляет сам Google, вмешиваясь в работу своих же рекомендательных алгоритмов.

    Понятно, что за подобное частенько ругали и "Яндекс.Новости". Но тут масштаб влияния немного разный, как у деревенского блаженного и деревенского же провайдера спутникового ТВ. Если последний начнёт вмешиваться в повестку вещания, эффект превзойдёт выходки местного дурачка. Потенциальный охват Google Discover превышает минимум треть российской интернет-аудитории (по общим данным top.mail.ru). Это явно больше, чем потенциал VK и Яндекса.

    В общем, достаточно очевидно, что Google Discovery будет следующей мишенью. В таком виде, когда он занимается FUD-маркетингом России — гражданам России оно не надо.

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    Ярослав Кочергин Финтех

    Решения, которые говорят о профессиональной пригодности кадров зонтичной компании:

    отказаться от успешной модели портала и вернуться в поисковик, банально удалив оттуда новости — это же было легко сделать;
    отдать главный раскрученный домен конкуренту, на котором столько денег подняли (хочу рекламу на главной Яндекса)
    что тогда делать с трафиком для всяких проектов а-ля tv.yandex.ru, авто.ру и пр. Похоже, будут списывать все малоприбыльные проекты.

    Похоже, товарищ майор, крепко всё контролирует. Ой, да ладно Google Discovery — есть свои от 2SMI и прочих помоек и до рекомендаций Яндекса в подключенном Турбо-режиме страниц.

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    Федор Мармеладов > Юрий Синодов контекст

    Гражданам России не надо? ) А есть какие-то замены ленты Гугла? Дзен был такой заменой, но стух. Там сейчас запретили посты с внешних источников. А больше нет!
    Я вам секрет открою, трафик крупнейших российских СМИ на 80% именно с рекомендаций Гугла Дискавери!
    Вас волнует, что в Дискавери нет новостьей про спец операцию? Гугл официально высказался, что контент про войну не будет допускать. Никакой, ни с какой стороны! Развлекательный контент пожалуйста.
    Как люди будут читать по вашему новости? Думаете они в поисковиках ищут? )
    Никто уже года два ничего не ищет в поисковиках. Все только ленты в телефонах и смотрят. Не будет ленты, ничего не будут смотреть.
    А что будет с остатками российских СМИ вы не подумали? -80% трафика это практически гарантированное закрытие практически большинства СМИ в России, которые еще не закрылись!
    Не трогайте гугл и его сервисы! Даже дышать в эту сторону не надо.

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    Юрий Синодов > Федор Мармеладов контекст

    Фёдор, к сожалению не снял скриншот, но типа три подсказки новостей из четырех в браузере относились к теме Украины из российских источников

    про 80% можете подтвердить?

    а то, например ВЕСЬ Хром на новостных сайтах в РФ это 56%

    Откуда 80?

    https://www.liveinternet.ru/stat/ru/media/browsers.html

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    Федор Мармеладов > Юрий Синодов контекст

    Надо наверное тогда блочить сами источники, они пропадут из рекомендаций, если не будет большого количества удачных переходов пользователей. Замены ленты никакой нет.
    80% у нас например.. СМИ про кино, игры, компы и прочее.
    соседние сайты той же тематики, тоже самое 70-80% проверил 3-4 сайта сейчас, у кого открыта статистика. Пример соседей:
    https://www.liveinternet.ru/stat/3dnews.ru/ref_servers.html?date=2022-03-31&period=month
    Посмотрел у центральных СМИ источники.. у них трафик идет сейчас только с Яндекс новостей и обменников типа 2сми.
    https://www.liveinternet.ru/stat/5-tv.ru/ref_servers.html?date=2022-03-31&period=month
    Видно кстати, на графиках как придушили Дзен для СМИ.
    Если нам отрубят рекомендации.. Нам куда идти? В Яндекс новости, собираются сейчас придушить или в обменку.. где надо или трафик изначально иметь откуда-то или деньги на покупку.

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    Юрий Синодов > Федор Мармеладов контекст

    Фёдор, вы достаточно конкретно сказали, что крупнейшие СМИ получают 80% трафика из Дискавери

    Список крупнйших СМИ найдёте в Ли.ру

    Там нет 80% трафика из Дискавери

    Признайте, что вы сделали некорректное (ложное) утверждение — и я от вас отстану.

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    Федор Мармеладов > Юрий Синодов контекст

    Давайте теперь к утверждениям придираться? ) Вы прекрасно понимаете, о чем был комментарий и к чему.
    Если разбирать по утверждениям.. "Я вам секрет открою, трафик крупнейших российских СМИ на 80% именно с рекомендаций Гугла Дискавери!" был трафик? сейчас трафик? или будет трафик? не написано. "крупнейшие СМИ получают", это ваше ложное утверждение! Удачи.

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    Ярослав Кочергин Финтех

    Никогда толком не получали трафика из Google News и Google Discovery, а жили в основном от Яндекс Новостей, соцсетей и RSS-агрегаторов. Мода СМИ на трафик из Гугла была, но по результам себя слабо оправдала. Могу сказать, что трафик СМИ просел, но по объективной причине — люди устали читать чернуху каждый день. Давать отсылку на LiveInternet глупо — он тупо не считает трафик из рекомендательных систем (есть сайты, каталоги, соцсети, но даже нет мессенджеров).
    То, что Дзен убил рекомендации привело к кратному снижению активности оттуда по словам коллег из разных медиа, но ранее подобные шаги делал ВК, facebook, twitter и даже Яндекс Новости, где не существовало нормальной подписки на источник — сервис все равно не запоминал "любимые" источники после добавления в избранное.
    Mail.ru Пульс тоже не стал альтернативой для Дзена — им пользуется существенно меньшее число людей + требования отличались по контенту от Новостей/Дзена — акцент на фото и видео.
    У некоторых СМИ по-прежнему работает хорошо twitter, т.к. там соблюдается хронология постов, если быть подписанным через клиент или tweetdeck. Если коротко, то СМИ вынуждены вновь обратиться к незаблокированным соцсетям, чтобы сохранить трафик на уровне (как раз рост трафика из Telegram и VK это и показывает). Кто-то по-прежнему закупает трафик из рекламно-баннерных сетей, если позволяют возможности. Единицы инвестируют в SEO, но это скорее тематические порталы, чем классические СМИ. Сила YouTube тоже ощутима — у кого раскрученный канал — получает заметную долю переходов оттуда.

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    Юрий Синодов > Федор Мармеладов контекст

    Давайте теперь к утверждениям придираться? ) Вы прекрасно понимаете, о чем был комментарий и к чему.

    Чувак, ты может быть не понимаешь где ты оказался

    У нас нельзя просто так свистеть.

    Или доказательство, или извинения/поправки, или бан

    Выбирай.

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