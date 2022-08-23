Юрий Синодов у себя во ВКонтакте пишет о переходе Яндекс.Новостей и Дзена под крыло ВК:
Когда пошли разговоры, что Яндекс отдаст в ВК Дзен и Новости я совершенно не понимал возможной конфигурации этой сделки
Как можно отдать (и зачем они нужны) без морды и трафика Яндекса?
Оказывается, это я недоумевал, а Яндекс видел цель и не видел препятствий
Будет так:
1. Дзен и Новости отдают ВК с арендой редиректа yandex.ru
на домен dzen.ru
2. На dzen.ru (какое-то время, со слов сотрудников Яндекса) будет стоять поиск именно "Яндекса"
3. Когда народ отвыкнет от использования поиска "Яндекса" на dzen.ru (что случится, полагаю, в горизонте года-трёх), скорее всего, поиск "Яндекса" уже будет доступен всем с ya.ru, может и редирект с yandex.ru уберут, но на Яндексе не будет медийных страниц.
Решается две проблемы:
а) тюканье Яндекса извне тем, что он, работая в России, имеет наглость не рассказывать всем, что в России всё плохо и мы все умрём
б) недовольство сотрудников "Яндекса" (а многие айтишники всё никак не врубятся в происходящее), тем, что "Яндекс" не воюет на "правильной стороне истории".
А "Яндекс", в итоге, не воюет, он просто отходит в сторону
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Тут Сергей Малинин пишет, что у нас теперь рекомендательные системы новостей отданы на откуп Google Discovery (то, что подсказывают вам телефоны на Android и Google Chrome)
https://vk.com/wall544565145_55
В общем, достаточно очевидно, что Google Discovery будет следующей мишенью. В таком виде, когда он занимается FUD-маркетингом России — гражданам России оно не надо.
Решения, которые говорят о профессиональной пригодности кадров зонтичной компании:
отказаться от успешной модели портала и вернуться в поисковик, банально удалив оттуда новости — это же было легко сделать;
отдать главный раскрученный домен конкуренту, на котором столько денег подняли (хочу рекламу на главной Яндекса)
что тогда делать с трафиком для всяких проектов а-ля tv.yandex.ru, авто.ру и пр. Похоже, будут списывать все малоприбыльные проекты.
Похоже, товарищ майор, крепко всё контролирует. Ой, да ладно Google Discovery — есть свои от 2SMI и прочих помоек и до рекомендаций Яндекса в подключенном Турбо-режиме страниц.
Гражданам России не надо? ) А есть какие-то замены ленты Гугла? Дзен был такой заменой, но стух. Там сейчас запретили посты с внешних источников. А больше нет!
Я вам секрет открою, трафик крупнейших российских СМИ на 80% именно с рекомендаций Гугла Дискавери!
Вас волнует, что в Дискавери нет новостьей про спец операцию? Гугл официально высказался, что контент про войну не будет допускать. Никакой, ни с какой стороны! Развлекательный контент пожалуйста.
Как люди будут читать по вашему новости? Думаете они в поисковиках ищут? )
Никто уже года два ничего не ищет в поисковиках. Все только ленты в телефонах и смотрят. Не будет ленты, ничего не будут смотреть.
А что будет с остатками российских СМИ вы не подумали? -80% трафика это практически гарантированное закрытие практически большинства СМИ в России, которые еще не закрылись!
Не трогайте гугл и его сервисы! Даже дышать в эту сторону не надо.
Мне кажется, это не секрет, а угарные враки.
Фёдор, к сожалению не снял скриншот, но типа три подсказки новостей из четырех в браузере относились к теме Украины из российских источников
про 80% можете подтвердить?
а то, например ВЕСЬ Хром на новостных сайтах в РФ это 56%
Откуда 80?
https://www.liveinternet.ru/stat/ru/media/browsers.html
Надо наверное тогда блочить сами источники, они пропадут из рекомендаций, если не будет большого количества удачных переходов пользователей. Замены ленты никакой нет.
80% у нас например.. СМИ про кино, игры, компы и прочее.
соседние сайты той же тематики, тоже самое 70-80% проверил 3-4 сайта сейчас, у кого открыта статистика. Пример соседей:
https://www.liveinternet.ru/stat/3dnews.ru/ref_servers.html?date=2022-03-31&period=month
Посмотрел у центральных СМИ источники.. у них трафик идет сейчас только с Яндекс новостей и обменников типа 2сми.
https://www.liveinternet.ru/stat/5-tv.ru/ref_servers.html?date=2022-03-31&period=month
Видно кстати, на графиках как придушили Дзен для СМИ.
Если нам отрубят рекомендации.. Нам куда идти? В Яндекс новости, собираются сейчас придушить или в обменку.. где надо или трафик изначально иметь откуда-то или деньги на покупку.
Фёдор, вы достаточно конкретно сказали, что крупнейшие СМИ получают 80% трафика из Дискавери
Список крупнйших СМИ найдёте в Ли.ру
Там нет 80% трафика из Дискавери
Признайте, что вы сделали некорректное (ложное) утверждение — и я от вас отстану.
Давайте теперь к утверждениям придираться? ) Вы прекрасно понимаете, о чем был комментарий и к чему.
Если разбирать по утверждениям.. "Я вам секрет открою, трафик крупнейших российских СМИ на 80% именно с рекомендаций Гугла Дискавери!" был трафик? сейчас трафик? или будет трафик? не написано. "крупнейшие СМИ получают", это ваше ложное утверждение! Удачи.
Никогда толком не получали трафика из Google News и Google Discovery, а жили в основном от Яндекс Новостей, соцсетей и RSS-агрегаторов. Мода СМИ на трафик из Гугла была, но по результам себя слабо оправдала. Могу сказать, что трафик СМИ просел, но по объективной причине — люди устали читать чернуху каждый день. Давать отсылку на LiveInternet глупо — он тупо не считает трафик из рекомендательных систем (есть сайты, каталоги, соцсети, но даже нет мессенджеров).
То, что Дзен убил рекомендации привело к кратному снижению активности оттуда по словам коллег из разных медиа, но ранее подобные шаги делал ВК, facebook, twitter и даже Яндекс Новости, где не существовало нормальной подписки на источник — сервис все равно не запоминал "любимые" источники после добавления в избранное.
Mail.ru Пульс тоже не стал альтернативой для Дзена — им пользуется существенно меньшее число людей + требования отличались по контенту от Новостей/Дзена — акцент на фото и видео.
У некоторых СМИ по-прежнему работает хорошо twitter, т.к. там соблюдается хронология постов, если быть подписанным через клиент или tweetdeck. Если коротко, то СМИ вынуждены вновь обратиться к незаблокированным соцсетям, чтобы сохранить трафик на уровне (как раз рост трафика из Telegram и VK это и показывает). Кто-то по-прежнему закупает трафик из рекламно-баннерных сетей, если позволяют возможности. Единицы инвестируют в SEO, но это скорее тематические порталы, чем классические СМИ. Сила YouTube тоже ощутима — у кого раскрученный канал — получает заметную долю переходов оттуда.
Чувак, ты может быть не понимаешь где ты оказался
У нас нельзя просто так свистеть.
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