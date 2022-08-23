Юрий Синодов у себя во ВКонтакте пишет о переходе Яндекс.Новостей и Дзена под крыло ВК:

Когда пошли разговоры, что Яндекс отдаст в ВК Дзен и Новости я совершенно не понимал возможной конфигурации этой сделки

Как можно отдать (и зачем они нужны) без морды и трафика Яндекса?

Оказывается, это я недоумевал, а Яндекс видел цель и не видел препятствий

Будет так:

1. Дзен и Новости отдают ВК с арендой редиректа yandex.ru

на домен dzen.ru

2. На dzen.ru (какое-то время, со слов сотрудников Яндекса) будет стоять поиск именно "Яндекса"

3. Когда народ отвыкнет от использования поиска "Яндекса" на dzen.ru (что случится, полагаю, в горизонте года-трёх), скорее всего, поиск "Яндекса" уже будет доступен всем с ya.ru, может и редирект с yandex.ru уберут, но на Яндексе не будет медийных страниц.

Решается две проблемы:

а) тюканье Яндекса извне тем, что он, работая в России, имеет наглость не рассказывать всем, что в России всё плохо и мы все умрём

б) недовольство сотрудников "Яндекса" (а многие айтишники всё никак не врубятся в происходящее), тем, что "Яндекс" не воюет на "правильной стороне истории".

А "Яндекс", в итоге, не воюет, он просто отходит в сторону