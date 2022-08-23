Посредник "Почты России" для покупок в зарубежных магазинах Pochtaglobal.ru привозит товары из США в Москву за две с половиной недели: за это время сервис успевает купить товар, получить его в США, переправить в Финляндию, а уже оттуда — в Россию.

Сама почта отрицает, что Pochtaglobal это её проект, но юрлицо Pochtaglobal было засвечено в новостях, как дочка "Почты России"