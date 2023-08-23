Huawei, оказавшийся в центре торговой войны между между США и Китаем, в прошлом году начал строительство мощностей по производству чипов. Компания получила гранты, эквивалентные $30 млрд от китайского правительства и своего родного города Шэньчжэнь. Такие данные содержатся в докладе базирующейся в Вашингтоне Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Huawei приобрела по меньшей мере два существующих завода и строит по меньшей мере еще три, сообщила группа в презентации для своих членов, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.

Министерство торговли США включило Huawei в санкционный список в 2019 году, в конечном итоге запретив ей работать с американскими компаниями практически при любых обстоятельствах. Американские конкуренты Huawei подозревают, что она может закупать компоненты для производства чипов и оборудование на другие юрлица, тем самым обходя введённые против не санкции. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли в ответ на вопросы Bloomberg News о предупреждениях SIA, о которых ранее не сообщалось, заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры в случае необходимости. Оно уже внесло в черный список десятки китайских компаний, помимо Huawei, в том числе две, которые, по словам SIA, являются частью сети Huawei — Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing или PXW.