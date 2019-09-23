Новосибирская 2ГИС обновила свой главный продукты — карты. В частности у пользователей появилась возможность изучить цены на конкретный товар в офлайновых магазинах. Сейчас это магазины сетей «Леруа Мерлен», OBI, «Петрович», «СатурнСтройМаркет», «Бауцентр», Castorama, Vianor, строительных материалов, электротоваров и некоторых других категорий.

Размещение цен бесплатно для магазинов, число подключившихся в 2ГИС намерены увеличить. Альтернативным способом сбора актуальных цен для 2ГИС стали сосканированные чеки, которые присылают покупатели, пользователи отдельного кэшбек приложения «Чек».

В конкурирующих Яндекс.Картах поиска цен в офлайне, с небольшой оговоркой, нет — Проект Яндекса умеет показывать цены в меню подключённых к «Картам» кафе и ресторанах. Однако цены для соответствующих пунктов выдачи товаров интернет-магазинов умеет показывать Яндекс.Маркет. Цены для продуктовых сетей можно выяснить в приложениях Яндекса «Едадил» и «Суперчек». В апреле 2019 вышеупомянутый Яндекс.Маркет купил сервис оплаты в оффлайновых магазинах Scan to Buy.