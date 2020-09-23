TCS Group Holding PLC, она же «Tinkoff», выпустила официальное сообщение «касательно последних слухов в прессе».

Компания подтверждает, что обсуждает с Yandex N.V. возможное предложение последнего касательно торгующегося и возможного к выпуску акционального капитала Tinkoff. Компании пришли к принципиальному согласию по поводу сделки, включающией наличные и акции примерно на $5,5 млрд. Куплены будут 100% акций TCS по $27.64 за каждую.

С аналогичным заявлением выступил и «Яндекс».

Он получит «Тинькофф Банк», виртуального оператора «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал» и «Тинькофф Образование».

Эксперты Альфа-банка более года назад анализировали возможное слияние «Тинькова» и «Яндекса» после того, как главы компаний об этом поговорили, но больше 27% акций банка «Яндексу» не пророчили. Совершившийся в этом году раздел активов и совместных проектов «Яндекса» и «Сбербанка» сопровождался появлением информации о том, что новым банковским партнёром Яндекса станет ВТБ.

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что покупка поможет Яндексу добавить финансовые сервисы в экосистему и выведет его в потенциальные лидеры российского финтех-рынка. Собираемые Яндексом данные улучшат скоринг и другие технологии банка. TCS Group сделка поможет избежать проблем, вызванных судебным преследованием Олега Тинькова, к которому есть крупные претензии со стороны американских финансовых регуляторов. У него 40,4% в TCS Group.