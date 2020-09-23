Только что запущенный музыкальный стриминг «Сбербанка» уже содержит 40 млн треков (у Яндекс.Музыки 60 млн, у Spotify 50 млн) и успел в 2015 году стать лучшим в своей категории в AppStore. Банк приобрёл 100% Zvook.ru за неназванную сумму. Возглавляющего сервис Игоря Мухина сменит Михаил Ильичев, который им руководил с 2014 по 2017 год.

Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты. Сбербанк и «Звук» уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID, в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платёжным сервисом SberPay. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка.

С 2010 года Zvooq набрал 6 млн слушателей (Яндекс.Музыка на декабрь 2019 года -- 3 млн). 22 сентября Яндекс.Музыке тоже исполнилось 10 лет, а самому Яндексу сегодня -- 23.