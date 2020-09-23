Денис Стрелков, проработавший пять лет операционным директором Gett в России, будет «кратно увеличивать» продажи билетов на автобусы через BlaBlaCar. В декабре 2019 года сервис решил превратиться из карпулинга в «глобальный маркетплейс для автодорожных поездок» и приобрёл Busfor. Это «крупнейший дистрибьютор онлайн-билетов на автобусы в Центральной и Восточной Европе».

Сейчас в России через интернет продаётся только 5% билетов на автобус. Перевозчики и автовокзалы заинтересованы в увеличении этого процента: «это снизит их операционные расходы, привлечет дополнительный поток пассажиров, в целом сделает рынок пассажирских перевозок более прозрачным и справедливым», передаёт пресс-служба