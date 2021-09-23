«Главный тренер волгоградского „Ротора“, экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook»: журналисты «Октагона» нашли соответствующий иск в картотеке суда. Спортсмен хочет от соцсети компенсации морального ущерба и «несовершении относительно себя действий». Хохлов пожаловался «Октагону», что продукты Цукерберга считают его фамилию оскорбляющим украинцев запретным словом и банят его друзей:

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны».

«Считается, что хохол-блокировки были во многом связаны не с лингвистическими, а с политическими аспектами», проницательно замечает издание «Октагон» и припоминает, что развернулось всё в нынешних масштабах в 2015 году.

У блогеров пропадали посты, а пользование аккаунтами приостанавливали без объяснения причин. Тогда именно за «хохлов» удалены посты замруководителя Роскомнадзора Максима Ксензова, написавшего «Хохлы иногда такие хохлы», писателя Эдуарда Багирова за выражение в Facebook о «несчастных хохлах», журналиста Максима Кононенко за публикацию в соцсети стихотворения Александра Пушкина «Моя родословная», страдал и депутат Виталий Милонов. Сообщения стирались как «несоответствующие нормам сообщества».

Заседание суда назначено на 5 октября, но судья сомневается, что Facebook в нём поучаствует или вообще как-то отреагирует на проблему.