Яндекс подарит курсы «Практикума» 300 водителям, которые работают в его такси больше трёх лет.
Вы сможете с нуля освоить цифровую профессию, которая будет востребована сейчас и в будущем, а ещё вам помогут с трудоустройством.
Всю стоимость обучения (средняя стоимость курса — 72 000 рублей) мы оплатим за вас.
Водитель сможет превратиться за полгода в аналитика данных со средней зарплатой в «108 000 рублей», в питониста с зарплатой 125 000 за 9 месяцев, в дизайнера с зарплатой сто тысяч за 4 месяца, и так далее. Специалисту по контекстной рекламе (директ и адвордс) по данным Яндекса платят 65 тысяч рублей в месяц, а за размещение рекламы в соцсетях уже 81 тысячу.
Прежде чем пройти сам курс, водителям предстоит пройти тестирование на мотивацию, курс по профориентации и вводный курс по выбранной профессии.
Почти год назад Яндекс объявил, что будет обучать в рамках «Практикума» «цифровым профессиям» курьеров. Историй успеха пока не поступало.
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Афигенно. Такая социальная ответственность бизнеса экосистемы, аж до слёз.
Да, ведь можно миллионы сделать программистами и разметчиками данных!
Вообще такая святая уверенность в своей возможности и праве решать судьбы миллионов, прямо загляденье.
Щас всем поменяем «траекторию», а чо.
И вера в то, что всё это в социуме управляемо и контролируемо. Новая инкарнация либеральной и коммунистической светской веры в то, что обществом можно и нужно управлять технологически — только на новом цифровом этапе.
Я, кстати, спрашивал на Армии-2021 главного по ИИ в Яндексе про то, что все пользователи, таксисты, да и прочие граждане уверены, что навигатор Яндекса давно уже не предлагает наилучший индивидуальный маршрут владельцу приложения, а управляет потоками (давая индивидууму не оптимальный для него маршрут, а «правильный» с точки зрения потоков). Отрицает категорически.
Но мы-то знаем, что когда Воложу надо куда-то поехать, там немедленно образуется коричневая пробка!
Блин, после того, как я год назад своими глазами наблюдал подтверждение одной из ваших догадок на подобную тему, в дрожь бросает от таких слов.
Игорь Станиславович, а у вас есть какой-нибудь входящий канал, куда можно непублично написать небольшой комментарий в качестве забавного анекдота, на который необязательно отвечать?
Почта — igor@ashmanov.com.
Или в сообщения на ФБ.