Яндекс подарит курсы «Практикума» 300 водителям, которые работают в его такси больше трёх лет.

Вы сможете с нуля освоить цифровую профессию, которая будет востребована сейчас и в будущем, а ещё вам помогут с трудоустройством. Всю стоимость обучения (средняя стоимость курса — 72 000 рублей) мы оплатим за вас.

Водитель сможет превратиться за полгода в аналитика данных со средней зарплатой в «108 000 рублей», в питониста с зарплатой 125 000 за 9 месяцев, в дизайнера с зарплатой сто тысяч за 4 месяца, и так далее. Специалисту по контекстной рекламе (директ и адвордс) по данным Яндекса платят 65 тысяч рублей в месяц, а за размещение рекламы в соцсетях уже 81 тысячу.

Прежде чем пройти сам курс, водителям предстоит пройти тестирование на мотивацию, курс по профориентации и вводный курс по выбранной профессии.

Почти год назад Яндекс объявил, что будет обучать в рамках «Практикума» «цифровым профессиям» курьеров. Историй успеха пока не поступало.