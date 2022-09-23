«Яндекс» начал строительство нового дата-центра в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево». В дата-центре будет располагаться более 3,8 тыс. серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составит 63 МВт, что в 1,5 раза больше, чем в наиболее мощном из существующих дата-центров «Яндекса». Открытие первой зоны запланировано на первое полугодие 2023 года. Новый дата-центр также станет одним из самых крупных проектов на рынке в целом. По данным Cnews Analitics, в 2021 г. крупнейшие операторы российских дата-центров запустили в коммерческую эксплуатацию 4784 новых стойко-мест. «Яндекс» не раскрывает инвестиции в строительство нового дата-центра. По оценке руководителя направления дата-центров CORE.XP. Томаса Ходгкинсона, строительство подобного ЦОДа может обойтись в 170–190 млн руб. «Поскольку речь идет о строительстве дата-центра с мощностью 15 КВт на стойку, а в Калуге стоимость земли ниже и, вероятно, более дешевое подключение к электричеству при более высоких затратах на оборудование и инжиниринг ввиду большей нагрузки, стоимость составит около 45–50 тыс. руб. за стойку», — рассуждает он.

При создании дата-центра, по словам представителя компании, будет использоваться собственное оборудование, в том числе для электроснабжения. В среду, 21 сентября, глава «Яндекс.Облака» Алексей Башкеев заявил, что компания планировала развитие инфраструктуры на 2022 год с учетом прогнозируемого роста бизнеса, поэтому, несмотря на санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию, «компания не испытывает проблем с оборудованием». На этом фоне коммерческий директор компании Александр Черников анонсировал снижение цен на услуги для некоторых клиентов на 20–30%, так как в компании зафиксировали «определенную стабилизацию на рынке». В середине апреля «Яндекс» объявлял о повышении цен на облачные сервисы на 30–60% из-за увеличения цен на сетевое и серверное оборудование, роста курса валют, а также сложности в логистике поставок.