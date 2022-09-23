РБК пишет о технической приостановке работы приёма карт "Мир" выпущенных в России в Узбекистане:

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 (07:00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом», — говорится в сообщении. На территории республики кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» продолжают работать в штатном режиме.

Проблемы с картами "Мир" начались с прошлой недели, после рейда представителей США по странам лояльным к российской платёжной системе, с угрозами блокировки финансовых институтов проводящих платежи картами "Мир": по мнению властей США это позволяет уклоняться россиянам от санкций, что может привести к штрафу в отношении иностранных финансовых организаций.