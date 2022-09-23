Минобороны объявило о том, что под мобилизацию не подпадают лица с высшим образованием, которые работают в аккредитованных компаниях в области информтехнологий и аккредитованы в Минцифры, а кроме того в компаниях относящихся к объектам критической информационной структуры, средствам массовой информации и в организациях обеспечивающих стабильность финансовой системы.
Ключевой оговоркой Минобороны становится то, что критерием освобождения от мобилизации становится наличие высшего образования, чем могут похвастаться далеко не все сотрудники перечисленных организаций
Однако и в текущем виде пояснение Минобороны несколько облегчает ситуацию российским работодателям, которые с большим трудом успокаивают своих сотрудников боящихся службы в армии.
Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
🔹 в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
🔹 в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
🔹 в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
🔹 в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.
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