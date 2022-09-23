Минобороны объявило о том, что под мобилизацию не подпадают лица с высшим образованием, которые работают в аккредитованных компаниях в области информтехнологий и аккредитованы в Минцифры, а кроме того в компаниях относящихся к объектам критической информационной структуры, средствам массовой информации и в организациях обеспечивающих стабильность финансовой системы.

Ключевой оговоркой Минобороны становится то, что критерием освобождения от мобилизации становится наличие высшего образования, чем могут похвастаться далеко не все сотрудники перечисленных организаций

Однако и в текущем виде пояснение Минобороны несколько облегчает ситуацию российским работодателям, которые с большим трудом успокаивают своих сотрудников боящихся службы в армии.