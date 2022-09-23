Форбс рассказывает о роли Кудрина в разделе "Яндекса" и о том, что почём:

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций «Яндекса» за переход в компанию и помощь в разделении активов. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к «Яндексу», и подтвердил источник, близкий к Кудрину. Глава Счетной палаты получит долю в «Яндексе» через опционы, уточнил источник, близкий к Кудрину.

По словам источника, близкого к «Яндексу», в рамках разделения активов основатель «Яндекса» Аркадий Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, остальные активы должны будут остаться в России. Кудрин, продолжает источник, обещает ему помощь с этим разделением, за что ему и обещаны акции. Этот вопрос Кудрин и Волож обсуждали в Тель-Авиве, куда летал глава Счетной палаты.