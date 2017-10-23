«Общий принцип такой — есть законы, их надо исполнять […] мы же не собираемся никому давать иммунитет от исполнения российских законов», — объяснил РИА «Новостям» принципы взаимодействия Кремля и мессенджера Telegram помощник президента России Игорь Щёголев.
Дмитрий Медведев обязал соцсети и мессенджеры установить прослушку ФСБ летом 2014 года → Roem.ru
16 октября 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал «Telegram Messenger LLP», одно из множества юрлиц одноимённого мессенджера, за непредоставление ФСБ РФ «ключей дешифровки» для доступа к переписке нескольких (то есть не всех) пользователей Telegram. 17 октября лидер Telegram Павел Дуров объявил, что «международная правозащитная организация Агора» будет представлять его интересы в российском суде и попытается обжаловать постановления судьи от 16 октября. Как тогда предположил руководитель «Агоры» Павл Чиков, при любом исходе апелляции — Telegram всё-равно не будет ни моментально заблокирован, ни обеспечен индульгенцией от блокировки. Де-юре, существенных поводов для блокировки, например зафиксированного судом распространения экстремистских материалов, у Telegram действительно нет. Мессенджер по собственной инициативе стирает каналы с пропагандой идей терроризма, даже несмотря на сложность модерации в таких странах, как, например, Индонезия (где говорят более чем на 700 языках всего, а у целых 18 местных языков, есть более чем по миллиону носителей у каждого).
Минюст впервые включил в список экстремистских материалов видео из сообщения мессенджера
Игорь Щёголев — помощник Президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. С 1997 года напрямую информирован о деятельности российской власти или осуществлял её: сначала как журналист «Кремлёвского пула», а затем, как работник аппарата правительства РФ, администрации президента РФ, как министр связи и массовых коммуникаций, как руководитель бывшей российской государственной телекоммуникационной компании «Связьинвест» и, наконец, как помощник президента России. В июле 2014, в разгар российско-украинского кризиса, включён в санкционный список США.
Щёголев предложил раздать россиянам право самообороны от Big Data → Roem.ru
В начале 2015 года Игорь Щёголев «попросил» «права на забвение» и уточнения понятия «персональных данных». Через несколько месяцев, летом того же года, Госдума приняла закон о «праве на забвение», по которому поисковикам вменили обязанность чистить поисковую выдачу начиная с 1 января 2016, но избавили от этой обязанности сайты публикаторы. В сентябре 2015 начал работать обновлённый закон о персональных данных россиян. По нему обработка персональных данных россиян должна проводиться на территории РФ — последний закон имеет ограниченное действие. Так в отношении самого популярного мессенджера (по статистике «Билайна» и «МегаФона»), принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp, закон, предположительно, ещё не применяется (Facebook купил WhatsApp в феврале 2014 года. Весной 2016 официально стало известно, что обезличенные данные о пользователях WhatsApp ушли в распоряжение его владельцев, соцсети Facebook, несмотря на «обезличивание» к весне 2017 WhatsApp разрешил рассылать рекламу в личные сообщения, осенью право на работу с собственными клиентами через WhatsApp получил и российский бизнес).
Дуров напомнил, что РКН не банит Whatsapp/Facebook, куда убегут юзеры забаненого Telegram
Добавить Нет комментариев