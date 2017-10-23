Volkswagen (VW) возможно отложит очередной раунд инвестиций в Gett, знают источники Bloomberg. Сервис рассчитывал собрать $500 млн к декабрю 2017, часть средств мог выделить автопроизводитель, который в Gett уже вкладывался. Весной 2016 VW объявил, что он инвестирует в сервис вызова машин $300 млн., «Мы хотим стать ведущим мировым поставщиком услуг мобильности к 2025 г.», — заявил Маттиас Мюллер председатель совета директоров Volkswagen (к этому моменту VW стал крупнейшим автопроизводителем мира, что выглядело, как приятный, но всё-таки предел роста традиционного бизнеса). Через неделю выяснилось, что группа VW так же намерена создать вместе с Gett новый рынок для своих премиальных брендов Porsche или Audi. К сожалению руководства VW параллельно набирал силу скандал с грязными дизельными двигателями и Мюллер с 2015 года протаскивает VW через самый тяжелый в её истории кризис.

Собеседники Bloomberg утверждают , что Volkswagen может предпочесть глобальному Gett собственный маленький проект Moia. В декабре 2016 года Volkswagen пообещал создать под этой маркой беспилотные электротакси.

В 2015 году Volkswagen (группа продаёт машины Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche и другие) уличили в применении мошеннического софта на автомобилях. Установленные на машины программы переводили двигатели в режим со сниженным выбросом вредных выхлопов во время контрольных тестов. Однако при обычных поездках токсичный выхлоп был много выше контрольных замеров (в США машины с мошенническим ПО продавались с 2009 по 2015-й). К весне 2017 только объём гражданских исков в США составил $1,5 млрд, а ещё $11 млрд необходимо будет потратить на выкуп автомобилей у американцев. Одномоментно выплатить компенсацию такого размера группа VW оказалась не в состоянии. В частности с американским властями ей пришлось договориться о том, что VW потратит около $2 млрд на развитие «зеленых технологий» для Америки (например заправок для электромобилей), а ещё $2,7 млрд внесёт в фонд компенсации экологического ущерба. К сентябрю 2017 года общие расходы Volkswagen на урегулирование так называемого «дизельгейта» превысили €25 млрд.

В 2016 Toyota, одновременно с анонсом Volkswagen, не раскрывая сумму, объявила о стратегических инвестициях в главного конкурента Gett — сервис Uber.