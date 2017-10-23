Сбербанк планирует запустить своего виртуального мобильного оператора в Москве в конце декабря нынешнего года, а активные подключения начнутся в январе следующего, рассказал «Ведомостям» менеджер компании «СБ-телеком», которая уже запустила MVNO «Сбербанка» в Санкт-Петербурге под брендом «Поговорим».

В Петербурге «СБ-телеком» работает с августа 2017 года на сети «Т2 РТК холдинга» (Tele2) — на сети этого же оператора MVNO «Сбербанка» будет работать и в Москве. В Петербурге и Ленинградской области у виртуального оператора «Сбербанка» самый дешевый пакет стоит 200 рублей в месяц и включает 150 минут голосовой связи и 3 ГБ трафика, а в самом дорогом (за 1000 рублей в месяц) 1500 минут разговоров, 15 ГБ интернета и 3000 эсэмэсок.

По подсчетам AC&M Consulting, даже если в Москве и Подмосковье будут задействованы две трети отделений «Сбербанка» (всего их 1100) и продаваться в каждом будет одна-две сим-карты в день, уже за первый год работы «СБ-телеком» наберет 200 000−400 000 абонентов. Про оптимистичном сценарии, к 2019 году воспользоваться MVNO «Сбербанка» могут 3−4% московских клиентов банка — 500 000−600 000 человек.