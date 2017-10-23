Люксембургский фонд Mangrove Capital выпустил исследование рынка ICO, в том числе был проведен слепой тест, компания «вложила» виртуальные 10 тысяч евро в 204 ICO, выбранных случайным образом. Несмотря на то, что многие проекты, выбранные Mangrove Capital, оказались провальными, общая доходность все равно составила 1320%.

Всего объем привлеченных с помощью ICO средств достиг $3 млрд, пишут авторы отчета, при этом они признают, что большое количество компаний, использовавших этот финансовый инструмент, «не обладают вообще ничем, кроме более чем сомнительного бизнес-плана».

По структуре рынка, подавляющее большинство проектов, использовавших ICO для привлечения средств, сами связаны с блокчейном. Более ¾ всех ICO проводили проекты на допродуктовой стадии. Большинство наиболее успешных ICO делали проекты, у которых ранее был опыт привлечения венчурного капитала при помощи более традиционных инструментов.