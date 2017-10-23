Пользователи интернета еще в 2010 году обратили внимание, что Ru-Center хранит свои пароли в открытом виде, тогда как большинство компаний используют хэш-шифрование. Когда пользователь вводит пароль он превращается в шифрованный отпечаток и когда впоследствии пользователь вводит пароль то система сравнивает два отпечатка, то есть сам пароль в открытом виде никуда не пересылается.
Ru-Center хранит пароли в изначальном виде, что можно обнаружить например когда пользователь пытается восстановить пароль — новый пароль компания просто присылает по почте в теле письма, такая практика действует и сейчас. Проблема усугубляется тем, что большинство пользователей использует один и тот же пароль для разных сервисов, то есть утечка базы Ru-Center может скомпрометировать большое число сервисов в Рунете.
Комментарий «Роем!»: Ru-Center оправдал техническое отставание преклонным возрастом компании:
RU-CENTER как старейший регистратор доменов в России, к сожалению, до настоящего момента в самых глубоких местах архитектуры имеет технологические решения, которым по 10−15 лет. Сейчас доступ к внутренним информационным системам имеет ограниченный набор сотрудников, он контролируется службой безопасности. В ближайшее время мы полностью обновим логику авторизации и восстановления доступа (новая система сейчас тестируется). Также наши клиенты в любой момент могут настроить уведомления по SMS о любых операциях с услугами и аккаунтом, ограничить доступ к операциям с аккаунтом по ip-адресу, установить запрет на получение пароля по e-mail и запретить любые операции с доменом без личного присутствия в офисе регистратора. Последние годы мы планомерно приводим в порядок наши внутренние системы и сервисы — в результате мы получим не только современные и удобные пользовательские интерфейсы и продукты, но и безопасную и масштабируемую внутреннюю инфраструктуру, — сказал Андрей Кузьмичев, директор по продуктам RU-CENTER.
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> хэш-шифрование
Это оксюморон. Либо мы делаем хеширование, либо шифрование.
> то есть сам пароль в открытом виде никуда не пересылается
Так никто не делает. В 99.99% реализаций аутентификации по паролю, он (пароль) пересылается в открытом виде и при регистрации и при логине.
Создалось впечатление, что автор не владеет темой.