Пользователи интернета еще в 2010 году обратили внимание, что Ru-Center хранит свои пароли в открытом виде, тогда как большинство компаний используют хэш-шифрование. Когда пользователь вводит пароль он превращается в шифрованный отпечаток и когда впоследствии пользователь вводит пароль то система сравнивает два отпечатка, то есть сам пароль в открытом виде никуда не пересылается.

Ru-Center хранит пароли в изначальном виде, что можно обнаружить например когда пользователь пытается восстановить пароль — новый пароль компания просто присылает по почте в теле письма, такая практика действует и сейчас. Проблема усугубляется тем, что большинство пользователей использует один и тот же пароль для разных сервисов, то есть утечка базы Ru-Center может скомпрометировать большое число сервисов в Рунете.

Комментарий «Роем!»: Ru-Center оправдал техническое отставание преклонным возрастом компании: