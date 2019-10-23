Издание «Коммерсант» сообщило о создании финансовых СП в партнёрстве с Aliexpress, банком Раунд (принадлежит структурам Алишера Усманова), которое, в первую очередь, будет должно обслуживать платежи покупателей СП Aliexpress Russia.

С учётом того, что у компании будет банковская лицензия, в неё будут агрегированы Деньги@Mail.ru и VKpay, можно ожидать что спектр представляемых ею сервисов будет существенно шире, чем только обработка платежей одной компании.

Для сравнения на текущий момент у «Яндекса» есть миноритарная доля в платёжной системе «Яндекс.Деньги», интернет-эквайринг «Яндекс.Касса» и свой оператор фискальных данных (ОФД), что закрывает потребности как пользователей, так и бизнесов ведущих бизнес в интернете, размером от микро до макро.