Visa, Mastercard, American Express и Discover Financial Services объединились для разработки нового способа оформления покупок через интернет — в один клик, перевёл публикацию Bloomberg русскоязычный Forbes.

Смартфоны позволяют мгновенно делать снимки и проверять результаты фэнтези-футбола, но необходимость вводить данные кредитной карты на небольшом экране все еще расстраивает покупателей, многие из которых просто сдаются. Это стоит ретейлерам миллиарды. Разработанная платежными системами платформа «Click to Pay» призвана сократить число так называемых отказов от онлайн-корзины. Если процесс оплаты сведется к одному клику, держатели карт будут охотнее приобретать товары. Сервис платежных систем будет конкурировать с приложениями Apple Pay, Google Pay и PayPal.

На старте «Click to Pay» ограниченно применяется в 3 онлайн-магазинах, но позднее будет предложена широкому кругу клиентов.