18 октября Миндортранс республики Татарстан и Яндекс.Такси договорились о создании рабочей группы по запуску в 2020 году тестирования « Электронного путевого листа». Компании-перевозчики охваченные пилотом будут подобраны позднее.

Электронного путевого листа». Компании-перевозчики охваченные пилотом будут подобраны позднее. Губернатор Омской области Александр Бурков , совместно с «Такси», рассчитывает запустить в тестовом режиме « Электронный путевой лист» в своём регионе ещё до конца 2019 года. Бурков считает , что технология полезна , прежде всего , на транспорте , обслуживающем учреждения образования , здравоохранения и социальной поддержки населения. Два десятка камер с системой идентификации водителя по биометрии область бесплатно получит от Яндекса одной из первых в стране.

Ранее интернетчики договорились о тестировании ЭПЛ с Правительством Калужской области. Первыми в этом регионе платформу опробуют таксисты. Четвёртым опытным регионом стала Белгородская область.

29 марта 2019 года гендиректор Яндекс.Такси (с мая управляющий директор Яндекса) Тигран Худавердян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым предложил ввести ЭПЛ для такси. Глава Правительства поручил проработать инициативу вице-премьеру Максиму Акимову. Первый прототип ЭПЛ разработчики показали в июне 2019. В московском офисе Яндекса с платформой познакомились начальник ГИБДД Михаил Черников и члены комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов и Александр Васильев. Со стороны интернет-компании проект ЭПЛ курируют директор по стратегическому развитию Яндекс.Такси Алексей Федотов и начальник управления по работе с госорганами Алексей Ромахин.

Технически, для получения ЭПЛ, водитель записывается через мобильное приложение к ближайшему механику-партнёру. Данные о проверке его машины попадают в базу, доступную для изучения ГИБДД и транспортной инспекции. Пред- и послесменные медосмотры проводятся через телемедицинский сервис и терминал (оценочная стоимость одного устройства — 150−600 тыс. рублей). Терминал удалённо контролируется медиком и позволяет убедиться в трезвости водителя, измерить у него давление, температуру и пульс.

По расчётам поисковика, благодаря ЭПЛ и телемедицине, затраты транспортных компаний на врачей и механиков могут упасть в 3−4 раза. Оценочно, на примере Москвы, последние будут ежемесячно получать на 100 млн рублей меньше, если ЭПЛ станет стандартом только для таксистов, без учёта водителей другого общественного и служебного транспорта.