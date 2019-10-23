Онлайн-кинотеатр ivi купил права на показ спортивных и развлекательных программ у «Газпром-медиа» (ГПМ), сообщил «Коммерсант». В пакет вошли права на матчи Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу. Кинотеатр намерен продавать доступ к важнейшим из них по модели «оплата за просмотр». Одновременно партнёры договорились, что продажи рекламы внутри приложения ivi на Smart TV перейдут к сейлз-хаусу ГПМ. Финансовые условия сделки неизвестны.

Договорённости позволили ivi встать в один ряд с конкурентами, которые купили права на показ спорта раньше и уже показывают состязания, так:

Okko ( кинотеатр группы Rambler) экслюзивно распространяет трансляции и записи футбольных матчей Английской премьер-лиги ( российское телевидение не дублирует эти онлайн-показы).

кинотеатр группы Rambler) экслюзивно распространяет трансляции и записи футбольных матчей Английской премьер-лиги российское телевидение не дублирует эти онлайн-показы). Megogo — испанской и итальянской футбольных лиг и соревнования по единоборствам.

Яндекс.Эфир — поединки канадской Национальной хоккейной лиги.

«Телеспорт» купил права на матчи футбольного Евро-2020. В октябре платформа запустила собственный стриминговый сервис, но покажет первенством параллельно с телевизионным « Первым каналом». В отличие от конкурентов , перечисленных выше , «Телеспорт» показывает исключительно спорт — фильмов , сериалов , анимационных лент в его библиотеке нет. Сервис анонсировал трансляции крупных соревнований по гимнастике , фигурному катанию , борьбе , футболу. В общем случае сервис готов делиться правами на показ с другими площадками и не настаивает на экслюзивности.

Следует заметить, что традиционные спортивные сайты Рунета, чья аудитория часто заметно больше аудитории онлайн-кинотеатров, в гонке за право показывать спортивные соревнования, в 2019 году практически незаметны.